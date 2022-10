VIDEO | A Tale e Quale Show Valeria Marini è Cher, Malgioglio: “Spaventosa, ci vuole un esorcista”

ROMA – Valeria Marini veste i panni di Cher a ‘Tale e Quale Show’, ma non ottiene il successo sperato. La soubrette è arrivata sul palco, dopo l’esibizione esilarante di Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni nei panni di Elton John e RuPaul, per intonare il brano “Dov’è l’amore”.

Dov’è l’amore? 🔥​ Interpretazione “stellare” questa sera! 💫 Rivedi l’esibizione di Valeria Marini che interpreta Cher qui 👉 https://t.co/p6yCLxPyuK@ValeriaMariniVM #taleequaleshow pic.twitter.com/spvbbz1LHv— Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 7, 2022

MARINI NEI PANNI CHER, MALGIOGLIO: “MA VAI A CANTARE IL BALLO DEL QUA QUA”

L’esibizione non è piaciuta a Cristiano Malgioglio, uno dei giudici del programma, che ha espresso con queste parole il proprio giudizio: “Io ho la pressione a 300 non vorrei che dopo questa esibizione arrivasse a 400. Interpretazione spaventosa. Con Cher non c’entri proprio niente. Per te ci vorrebbe un esorcista. Ma vai a cantare ‘I ballo del qua qua”. Carlo devi scegliere canzoni più semplici scusa”. “Io ho incontrato Cher più di una volta- ha proseguito Malgioglio-. L’ho intervistata per Isoradio, l’ho rivista in casa di Zeffirelli, quando stava per interpretare ‘Un tè con Mussolini’. Non toccatemi Cher!”.

