mercoledì, 11 Marzo , 26

Tecnologia, Passadore (Asus): “Fondamentale il servizio post-vendita”

(Adnkronos) - “Per un’azienda il servizio post-vendita è...

Aisla: “Terzo settore non supplenza del welfare ma infrastruttura del Paese”

(Adnkronos) - "Il Terzo settore non è soltanto...

Tecnologia, Pannone (Asus): “Aziende cercano prodotti di qualità e durevoli”

(Adnkronos) - “Quando realizziamo prodotti che coprono fasce...

Benessere del cervello, Censis: “Informato solo 10% italiani”

(Adnkronos) - Il cervello è il centro della...
HomeMondoVIDEO | A Washington la statua di Epstein e Trump in posa...
video-|-a-washington-la-statua-di-epstein-e-trump-in-posa-come-jack-e-rose-del-titanic
VIDEO | A Washington la statua di Epstein e Trump in posa come Jack e Rose del Titanic
Mondo

VIDEO | A Washington la statua di Epstein e Trump in posa come Jack e Rose del Titanic

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

ROMA – Trump e Epstein come Jack e Rose. Li ritrae così, una statua apparsa questa mattina sul National Mall di Washington e intiolata ‘Re del mondo’. L’opera vuole sottolineare il rapporto di amicizia tra il presidente degli Stati Uniti e il finanziere condannato per abusi sessuali. I due appaiono in posa come i protagonisti del Titanic in una delle scene più iconiche del film. Ai lati della statua la scritta: “La tragica storia d’amore tra Jack e Rose è stata costruita su viaggi di lusso, feste chiassose e ritratti segreti di nudo. Questo monumento onora il legame tra Donald Trump e Jeffrey Epstein, un’amicizia apparentemente costruita su viaggi di lusso, feste chiassose e ritratti segreti di nudo.”

A costruire la nuova opera, secondo People, è stata l’organizzione Secret Handshake, la stessa che ha ideato la statua dell’amicizia Trump-Epstein, posizionata sempre sul National Mall a settembre 2025 prima di essere rapidamente rimossa dalla Polizia dei Parchi degli Stati Uniti.

Golden Trump–Epstein Statue Unveiled on National Mall A satirical sculpture depicting Donald Trump and Jeffrey Epstein in a ‘Titanic’-style pose has been installed near the White House, drawing attention and controversy in Washington, DC #WashingtonEye pic.twitter.com/zP2tSuKRn4— Washington Eye (@washington_EY) March 11, 2026

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Rose Villain è incinta: sui social l’annuncio della gravidanza con un video insieme al marito Sixpm
Next article
Gratteri al Foglio: “Dopo il referendum faremo i conti”. Scoppia il caso politico

POST RECENTI

Mondo

Iran, la Spagna ritira il proprio ambasciatore da Israele

ROMA - La Spagna ha annunciato il ritiro permanente del proprio ambasciatore da Israele. All'origine della scelta, i crescenti attriti col governo di Tel Aviv...
Mondo

Rose Villain è incinta: sui social l’annuncio della gravidanza con un video insieme al marito Sixpm

ROMA - Rose Villain ha annunciato sui social la sua prima gravidanza. La cantante e il marito Sixpm - al secolo Andrea Ferrara - sono...
Mondo

A giugno il primo matrimonio gay tra due sindaci, Alessandro Basso (Fdi) e Loris Bazzo (Lega): “La destra non è più quella che ragiona...

Foto dal profilo di Francesco Emilio Borrelli ROMA - Fiori d'arancio in arrivo per Alessandro Basso e Loris Bazzo: il loro amore fa notizia perché saranno...
Mondo

Il Kurdistan, l’unico non-Stato sotto attacco dell’Iran. Perché non è pronto ai “boots on the ground”

ROMA - "Il regime della Repubblica Islamica non è stato altro che una maledizione per l'Iran e i suoi popoli per troppo tempo. Spero che...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.