VIDEO | Ad Ardea apre lo sportello endometriosi, Rotondi (FdI): “Primo passo per rete regionale”

ROMA – È stato attivato nel Lazio il primo Sportello di accoglienza, ascolto e orientamento per l’endometriosi. Presso la Delegazione del Comune di Ardea, in via Campo di Carne, all’inaugurazione erano presenti la consigliera regionale Marika Rotondi (Fdi), promotrice dell’iniziativa, il senatore Andrea De Priamo (Fdi), il sindaco di Ardea Maurizio Cremonini, l’assessore ai Servizi sociali di Ardea Francesca La Pietra, il ginecologo e ostetrico tra i massimi esperti italiani di endometriosi Massimiliano Marziali, il presidente del Gruppo Sociale Difesa Valori e Diritti 4.0 e coordinatore nazionale del progetto sugli Sportelli d’ascolto per l’endometriosi Massimo Catalucci e l’operatrice dei Servizi sociali e responsabile dello Sportello di Ardea Antonella Palmieri. Questo Sportello dà inizio alla fase operativa del progetto volto alla creazione della Rete regionale pubblica per la gestione della paziente affetta da endometriosi e alla realizzazione del Pdta-Percorso diagnostico terapeutico assistenziale specifico per questa patologia cronica e altamente invalidante.

“Per la realizzazione di questo progetto mi sono fatta portatrice in Consiglio regionale delle istanze formulate da medici, pazienti e associazioni in merito a questa malattia ancora troppo poco conosciuta- ha detto Marika Rotondi, consigliera regionale del Lazio di Fdi- che genera forti sofferenze fisiche e psicologiche nelle donne colpite, la maggioranza delle quali non sa di averla contratta e nemmeno a chi rivolgersi per un consulto”. E così, “a seguito dell’interlocuzione che ho avuto con professori di Medicina e ricercatori, promuovendo in collaborazione con il Gruppo Sociale Difesa Valori e Diritti 4.0 convegni, momenti di ascolto e confronto con le pazienti, ho proposto di concerto con il governatore Francesco Rocca l’istituzione di un’apposita Commissione di Lavoro che è impegnata nella mission di creare strutture pubbliche per la diagnosi precoce dell’endometriosi”.

La creazione degli Sportelli consente di predisporre punti di riferimento territoriali per informare le pazienti, dare supporto sanitario e psicologico, orientamento alle cure. Il Lazio è la prima Regione ad attuare un tale progetto sociosanitario. In questo modo vuole favorire la diffusione delle conoscenze medico-scientifiche e anche la creazione di percorsi formativi specifici dedicati a medici e infermieri. “Rispondiamo in tal modo alla richiesta delle donne che patiscono questa ‘subdola’ malattia, dando loro l’accesso a trattamenti che potrebbero mitigarne sintomatologia e conseguenze” ha concluso Rotondi.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it