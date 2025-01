VIDEO | Ahmed torna a Gaza ma trova solo macerie: “È tutto raso al suolo, spazzato via”

ROMA – “Con il cessate il fuoco siamo tornati alle nostre case, quello alle mie spalle è il nostro quartiere, 450 abitazioni che un tempo ospitavano oltre 600 famiglie: è stato tutto raso al suolo, spazzato via ciò che un tempo era palpitante di vita, i ricordi completamente cancellati dai bulldozer dalle forze di occupazione israeliane”. A parlare è Ahmed, cooperante dell’organizzazione umanitaria Support and Sustain Children (Ssch), attiva nella Striscia di Gaza con progetti di emergenza.La sua testimonianza, in video, condivisa con l’agenzia Dire mostra una parte di Khan Younis, nel sud della regione palestinese.

Insieme con un collega, Ahmed filma dall’alto quello che resta del suo quartiere, dove ha fatto ritorno dopo l’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas raggiunto la scorsa settimana. Alla vista si apre una distesa di macerie. “Venite, vi porto a casa mia” dice Ahmed, rivolgendosi alla telecamera che lo segue lungo ciò che resta del viale principale. Lungo il percorso indica persone intente a scavare tra macerie e detriti degli edifici che ospitavano i loro appartamenti. “Cercano mobili, materassi, coperte… qualsiasi cosa che potrebbe essere utile in questo momento difficile” spiega Ahmed, “ma c’è anche chi non riesce a recuperare proprio nulla”.

Il cooperante continua: “Ora andiamo a vedere casa mia, sarà la prima volta per me”. Ahmed si avvicina allora a un altro luogo di distruzione: cammina tra le macerie, si guarda intorno, trova un vassoio di metallo incastrato tra i sassi, una delle poche che sembrano ancora intatte, poi si siede su un cumulo di calcinacci. “Qui è dove vivevamo e siamo cresciuti” dice. “La mia casa non c’è più, distrutta senza motivo né giustificazione”. Poi indica qualcosa che spunta tra i detriti: “Era il tavolo da pranzo dove la mia famiglia ha mangiato così tante volte. Coi ricordi hanno seppellito anche i nostri sogni”.Le Nazioni Unite in questi giorni hanno prodotto alcuni report secondo i quali ci vorranno almeno 50 miliardi di dollari per la ricostruzione di Gaza, che richiederà 15 anni di interventi, “fino al 2040”.

