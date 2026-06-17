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VIDEO| Al G7 il disgelo tra Trump e Meloni e lo scambio di battute: “Siamo sempre stati amici”

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ROMA – Alla fine chiarimento è arrivato al G7 di Evian: Giorgia Meloni e Donald Trump si sono ritrovati dopo mesi di gelo e silenzi. Clima disteso al vertice in cui i leader del mondo si stanno confrontando sui tanti temi caldi, i conflitti in Ucraina e Medio Oriente tra tutti.

Prima dell’inizio del pranzo di lavoro sull’Iran, il presidente Usa e la premier si sono scambiati qualche battuta in un vero e proprio siparietto diventato virale sui social.

La presidente Meloni si avvicina al Capo di Stato, in quel momento impegnato in una chiacchierata con il cancelliere tedesco Merz, e al terzetto si unisce anche il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. È quest’ultimo a lanciare una battuta: “Ora siete di nuovo amici”. “Sono stato abbandonato” sembra essere la risposta di Trump. La replica di Meloni non si fa attendere: “Siamo sempre stati amici”.

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