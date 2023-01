VIDEO | Al Lago di Ledro dopo due anni torna il Tuffo della Merla, è un successo

BOLOGNA – “Ci sono solo 5 gradi, niente di che”. Questa frase riassume bene lo spirito ‘pazzo’ e temerario alla base del tradizionale “tuffo della merla” nelle acque (solitamente ghiacciate) del lago di Ledro negli ultimi giorni di gennaio. L’iniziativa, che in Trentino Alto Adige ha una storia ormai consolidata, è andata in scena nuovamente oggi dopo due anni di stop, con una altssima partecipazione. Complice anche, forse, una bella giornata di sole e un clima – come appunto ha detto uno dei protagonisti della giornata- non troppo ‘gelato’ per essere il 29 gennaio.

Nel 2020, ultima edizione prima dell’esplosione della pandemia da Covid, la manifestazione aveva registrato il record storico di ben 115 partecipanti. Quella di oggi è stata la 13esima edizione e per l’occasione, come in altre annate, sono arrivati a Ledro anche temerari da altre vallate trentine e da fuori regione. La spiaggia di Pieve, luogo storico del tuffo, era molto affollata questa mattina. Come da tradizione, allo scoccare del mezzogiorno i più coraggiosi si sono tolti l’accappattoio e si sono buttati (chi in costume da bagno chi con la muta) nel lago di Ledro. “Tre, due, uno” e via di tuffi, uno dopo l’altro dentro l’acqua. I video sulla pagina Facebook del Tuffo della Merla – Val di Ledro testimoniano di un vero affollamento. “È fatta anche quest’anno”, trionfa ridendo uno dei tuffatori temerari. Addirittura si vedono tuffarsi anche dei bambini.

