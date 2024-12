Video | Al Premio VeneToStars nel 2025 protagonisti spazio e blue economy

di Alessio Pisano

BRUXELLES – Spazio e blue economy. Ecco i due temi al centro della terza edizione del premio VeneToStars, una challenge internazionale rivolta a giovani innovatori europei che vogliono utilizzare i dati per migliorare la qualità della vita in Veneto con idee innovative. Dopo il settore agroalimentare e il patrimonio culturale regionale, il concorso 2025 vuole valorizzare le tecnologie spaziali e il loro legame con l’economia del mare, rappresentando una sfida strategica per il futuro economico e sociale del territorio veneto. L’obiettivo è sostenere la crescita del settore, facilitando allo stesso momento connessioni tra i giovani innovatori e le imprese locali. La presentazione è stata ospitata dalla sede di Bruxelles della regione Veneto ed è stata l’occasione per riunire rappresentanti delle istituzioni, esperti del settore e giovani promesse, tra cui i vincitori dell’edizione 2024 del premio, Ludovico Gelsomino e Elia Nascinguerra.

“Negli ultimi due anni abbiamo avuto più di 120 domande da parte di giovani studenti internazionali che volevano partecipare a questa challenge” ha detto il direttore dell’Agenda digitale Veneto, Luca De Pietro. “Lo spazio è un tema da esplorare. L’obiettivo è quello di presentare un Veneto attrattivo, innovativo, in grado anche di proporre progetti innovativi”.



Luca De Pietro (Agenda Digitale Veneto)

A livello di competitività ed economia dello spazio, iniziative come VeneToStars si propongono di riportare il Veneto e l’Italia al centro del discorso. “L’Europa ha moltissimo da dire e in qualche modo, se vogliamo, l’Italia non è seconda a nessuno. Quindi abbiamo bisogno che i nostri giovani in qualche modo si avvicinino allo spazio e le imprese”, ha detto Anil Kumar Dave, coordinatore dell’Agenda digitale Veneto.



Anila Kumae Dave (Agenda Digitale Veneto)

