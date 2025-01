VIDEO | Al via il pellegrinaggio indù: a milioni nel fiume sacro

ROMA – Bagno sacro per oltre 10 milioni di persone oggi al festival induista di Kumbh Mela, noto anche come Mahakumbh e considerato il più grande raduno al mondo. Le immersioni sono avvenute nel “sangam”, termine sanscrito che sta per “confluenza” e si riferisce al punto di incontro tra il Gange e lo Yamuna: secondo la tradizione, i due fiumi sarebbero collegati dalla dea Saraswati. I bagni si tengono nella città di Prayagraj, nel nord dell’India, una volta ogni 12 anni. Il festival dura sei settimane. Le autorità cittadine hanno riferito che dieci milioni di persone si era già bagnate stamane prima di mezzogiorno. All’alba di domani è previsto un altro momento speciale: a immergersi saranno i Naga sadhu, santoni con il corpo cosparso di cenere e i capelli intrecciati. La stampa di New Delhi stima che a immergersi saranno nel complesso circa 400 milioni di pellegrini, un numero tale da rendere i riti visibili dallo spazio. Secondo la religione induista, il bagno sacro purifica dai peccati, libera dal ciclo della nascita e della morte e garantisce infine la salvezza.

