video|-alla-camera-l’applauso-bipartisan-per-il-ritorno-in-aula-della-ministra-roccella

ROMA – Un lungo applauso bipartisan ha accolto il ritorno in Aula della ministra Eugenia Roccella dopo la scomparsa del marito Luigi Cavallari nel lago di Vico. Un momento di vicinanza unanime che ha interrotto l’accesa discussione tra maggioranza e opposizione sul tema legge elettorale, ieri oggetto di voto alla Camera. “Questo applauso vale più di ogni parola ed esprime il sentimento di profonda partecipazione, rispetto e affetto dell’aula nei suoi confronti ministro Roccella”, ha detto il vicepresidente dell’Aula, Giorgio Mulè. “Un abbraccio forte al ministro Eugenia Roccella”, ha scritto poi su X il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Un bel momento di unanimità all’ingresso della ministra #Roccella: l’applauso di tutta l’aula. pic.twitter.com/aT1uBGWQ86 — Patrizia Prestipino (@patriziaprestip) July 14, 2026

PROSEGUONO LE RICERCHE DI LUIGI CAVALLARI

Cavallari, 84 anni, è scomparso lo scorso 27 giugno tra le acque del lago di Vico. Ad oggi, mentre proseguono senza sosta le ricerche, non si ha ancora nessuna traccia dell’uomo. Le operazioni risultano complesse a causa della scarsa visibilità del fondale, che rende difficile l’individuazione già a pochi metri di profondità. Come riporta Rainews, per questo motivo le forze messe in campo stanno utilizzando “strumenti di ultima generazione, in grado di mappare l’aerea e rilevare elementi utili alle ricerche”.

Al lavoro ci sono i “nuclei sommozzatori dei Vigili del fuoco provenienti da Taranto, Roma e Reggio Calabria, affiancati da una moto d’acqua con soccorritori acquatici di Viterbo e da un’unità di comando locale che coordina le attività”.

Cavallari – quell’assolato sabato di fine giugno che ha cambiato le sue sorti – si era tuffato intorno alle 17 da una piccola imbarcazione sulla quale era a bordo con la moglie. “Non mi sento bene” sarebbe riuscito a dire prima di scomparire tra le acque del lago senza riuscire a raggiungere la barca. È stata la stessa ministra Roccella a dare l’allarme.

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