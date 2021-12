VIDEO | Alla Scala standing ovation per Mattarella, il pubblico grida: “Bis”

ROMA – Tutti pazzi per Mattarella. Ad auspicare un bis del presidente della Repubblica non sono solo i partiti politici. Questa sera alla Prima della Scala di Milano Mattarella è stato accolto da una standing ovation e un lungo applauso di oltre 4 minuti da parte pubblico presente in sala. Dalla platea si è levato più di un grido di ‘Bis’ rivolto al Capo dello Stato.

Ad andare in scena è il ‘Macbeth’ di Giuseppe Verdi, diretto Davide Livermore. A guidare le grandi voci di Anna Netrebko, Luca Salsi, Francesco Meli e Ildar Abdrazakov, il maestro di Riccardo Chailly. Lo spettacolo, con la regia televisiva di Arnalda Canali, è stati trasmesso in diretta anche su Radio3, su Rai1 HD canale 501 e su RaiPlay, dove potrà essere visto per 15 giorni dopo la Prima. Oltre tre ore di trasmissione, completa di sottotitoli, per portare Macbeth nelle case degli Italiani, con il commento di Milly Carlucci e Bruno Vespa, e i collegamenti di Stefania Battistini dal foyer, mentre per Radio3 hanno seguito la diretta Gaia Varon e Nicola Pedone.

