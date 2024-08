BOLOGNA – “La prima volta in 20 anni che passo 21 giorni senza di te… non mi sei mancata… assolutamente“. Con questo messaggio Ambra Angiolini posta sui social il video della calorosissima accoglienza che ha riservato alla figlia Jolanda, di ritorno a casa da una vacanza evidentemente da sola. Prima si vede Jolanda suonare al citofono, poi l’ex show girl e attrice fa capolino dalla porta di casa, nel cortile, e vede la figlia. Bocca spalancata (sembra una sorpresa) e subito dopo scatta la corsa trafelata (montata al rallenty), da parte di entrambe. Ambra ‘stritola’ quindi la figlia in un super abbraccio, ricambiato, toccandola e baciandola commossa. Le due continuano ad abbracciarsi a lungo, in un mix di corpi e capelli che si fondono. Madre e figlia, come spiega la stessa Ambra nella storia, non erano mai state separate così a lungo e la commozione (di Ambra soprattutto) è evidente. L’attrice solleva le braccia al cielo ed esulta in modo scomposto per il ritorno a casa della figlia ventenne.

L’articolo VIDEO | Ambra Angiolini e l’abbraccio alla figlia Jolanda dopo 21 giorni: “Mai lontane così tanto” proviene da Agenzia Dire.

