video|-anna-foglietta-e-paola-turci:-a-“una-nessuna-centomila”-il-monologo-per-gaza

ROMA – Momento toccante in piazza del Plebiscito a Napoli per il concerto di “Una nessuna centomila”, che prossimamente sarà trasmesso prossimamente in prima serata su Canale 5. Protagoniste sono state Anna Foglietta e Paola Turci, sul palco insieme durante l’esibizione di “Bambini”, brano del 1989 della cantante, per alzare la voce sulla tragedia del genocidio nella Striscia di Gaza.

“Oggi per vivere servono occhi e cuore. Occhi per guardare, dove davvero occorre, e cuore per sentire, battere e sentire”, ha detto Foglietta. “Oggi per vivere servono due cose: vivere per chi muore e battersi per chi non ha cuore. Oggi per campare servono più cose una sveglia per testarci e un’altra per ricordarci che se un bambino piange, piange il mondo intero; che se un bambino soffre, soffre il mondo intero; che se un bambino muore, muore il mondo intero”, ha sottolineato nel suo intervento. Poi il riferimento alla missione di Global Sumud Flotilla: “Per campare serve la speranza. E come la chiamiamo se non barca”.

Alla serata hanno partecipato anche Annalisa, Ariete, BigMama, Brunori Sas, Coez, Elisa, Elodie, Emma, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gigi D’Alessio, Malika Ayane, Noemi, Rkomi, Rose Villain, Veronia Gentili e Amadeus.

