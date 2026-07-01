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VIDEO| Anversa, un incendio in un condominio causa morti e feriti. Le persone scappano dai balconi
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VIDEO| Anversa, un incendio in un condominio causa morti e feriti. Le persone scappano dai balconi

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ROMA – È di almeno 5 persone il bilancio delle vittime di un incendio di grandi proporzioni scoppiato in un condominio ad Anversa, in Belgio. Diversi i feriti tra gli oltre 200 abitanti del palazzo di 10 piani. Alcuni di loro, come si vede nei video circolati sui social, hanno cercato la salvezza cercando di scappare da balconi e finestre. Un bilancio preciso, però, non è ancora disponibile. Sul luogo, nel quartiere di Linkeroever, i vigili del fuoco hanno “attivato il massimo livello di coordinamento operativo”, come scrive Le Soir, per cercare di domare e contenere le fiamme.

Pare che l’incendio sia stato causato da un problema tecnico al piano terra. Da lì una densa colonna di fumo si è alzata fino ai piani più alti. Molto velocemente una nuvola nera si è infiltrata negli appartamenti, rendendo più difficoltose le operazioni di perlustrazione e soccorso.

“Le nostre squadre hanno evacuato l’edificio”, spiega Marie De Clercq dei vigili del fuoco di Anversa a Le Soir. “Sono attualmente impegnate a tempo pieno nello spegnimento dell’incendio e nella ricerca di eventuali altre vittime. Si tratta di un’operazione su vasta scala; sul posto sono presenti più di dieci autopompe. Stiamo ricevendo supporto dalle zone di intervento di emergenza di Waasland, Rand e Rivierenland”. Anche la Protezione Civile è presente sul luogo dell’intervento.

Il primo ministro belga, Bart De Wever, su X ha manifestato sostegno ai cittadini coinvolti: “I miei pensieri sono con le vittime e gli abitanti evacuati dell’orribile incendio a Linkeroever. La mia profonda gratitudine va ai servizi di emergenza che cercano di aiutare il maggior numero possibile di colpiti nel modo più rapido e sicuro, e che lavorano duramente per domare l’incendio”. Ai residenti della zona è stato consigliato di tenere porte e finestre chiuse e, se necessario, di spegnere gli impianti di ventilazione.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

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