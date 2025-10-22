VIDEO | Arrestata candidata di Forza Italia alle regionali in Campania, Fico: “Cirielli chiarisca”. Pronta la replica

NAPOLI – Non sarà candidata alle elezioni regionali in Campania Veronica Biondo, vicesindaca di Santa Maria a Vico (Caserta), arrestata oggi nell’ambito di un’inchiesta della Direzione distrettuale Antimafia di Napoli su un presunto scambio elettorale politico mafioso alle elezioni comunali del 2020.

“Oggi – fa sapere a margine di una conferenza stampa Fulvio Martusciello, segretario di FI in Campania – il partito si riunirà per approvare la lista provinciale di Caserta. Prendiamo atto di quanto avvenuto, individueremo il possibile sostituto della candidata: Biondo non sarà in lista. Le facciamo gli auguri, che possa chiarire quanto prima la sua posizione”.

FICO: CIRIELLI CHIARISCA

“È un quadro inquietante quello che sta emergendo dall’inchiesta sul clan camorristico Massaro. L’indagine ha acceso i riflettori sui rapporti tra l’organizzazione criminale e amministratori pubblici. Tra gli arrestati c’è anche un candidato della destra alle prossime elezioni, ovvero la vicesindaca di Santa Maria a Vico. L’inchiesta farà il suo corso e la magistratura farà il suo lavoro. Ma chiedo a Edmondo Cirielli di fare chiarezza e prendere posizione, se Forza Italia glielo permetterà, ovviamente”.

Lo scrive sui social il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania Roberto Fico. “Fare chiarezza – sostiene Fico – è un atto di responsabilità e serietà nei confronti dei cittadini. Non è giustizialismo: è etica e credibilità”.

CIRIELLI: NULLA DA CHIARIRE

“Non prendiamo lezioni di legalità, etica e credibilità da nessuno. Anzi, come già ho avuto modo di ribadire ieri, la legalità e la trasparenza sono alla base del mio impegno da servitore della Patria come ufficiale dei carabinieri prima e da rappresentante delle istituzioni poi”.

Lo dichiara Edmondo Cirielli, candidato presidente del centrodestra per la Regione Campania. “Ciò premesso, Forza Italia, autonomamente, ha deciso di non candidare la persona oggetto di un’indagine di cui non si conosce il perimetro, perché vige il segreto istruttorio. Quindi – insiste Cirielli – non ho nulla da chiarire…Se poi Roberto Fico ne sa qualcosa più di noi…Per quanto mi riguarda, non cambio idea: ero e resto garantista, così come lo è tutta la nostra coalizione”. “Piuttosto, è il candidato del sedicente campo progressista ad aver cambiato idea su tutto: dal limite dei due mandati, alla valutazione sul Pd. Predica etica e giustizialismo, ma – conclude il viceministro degli Esteri – pratica poltronismo con tutti, candidando nelle sue liste indagati e persone che negli anni scorsi definiva colluse con ambienti di un certo tipo. Faccia chiarezza una volta per tutte sulle sue idee sempre se i suoi alleati glielo permettono. Noi andiamo avanti per la nostra strada, con la testa alta e la schiena dritta, senza scendere a compromessi con nessuno”.

