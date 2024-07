VIDEO | Assassinato in Iran il capo di Hamas, Ismail Haniyeh

ROMA – Il capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, è stato ucciso in un raid di Israele a Teheran: lo ha riferito l’organizzazione palestinese, in una dichiarazione diffusa stamane. L’assassinio sarebbe stato compiuto ieri in occasione del giuramento del nuovo presidente dell’Iran, Masoud Pezeshkian. Haniyeh, ha aggiunto Hamas, è stato ucciso in un raid “sionista” che ha colpito la sua “residenza” a Teheran. Secondo l’emittente Al Jazeera, i fatti sono stati confermati dai Guardiani della rivoluzione e dalle televisioni dell’Iran.

