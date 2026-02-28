video|-attacco-israele-usa-in-iran,-netanyahu:-“grazie-trump.-il-coraggioso-popolo-iraniano-prenda-il-mano-il-proprio-destino”

Foto dal profilo X @IsraeliPM

ROMA – In un video pubblicato sui suoi profili social, Benjamin Netanyahu commenta con soddisfazione l’operazione congiunta di Israele e Usa contro l’Iran, finalizzata a “rimuovere la minaccia esistenziale rappresentata dal regime terroristico”. Il primo ministro esordisce ringraziando “il nostro grande amico, il presidente Donald Trump, per la sua leadership storica”.

“Per 47 anni, il regime degli ayatollah ha gridato ‘Morte a Israele’, ‘Morte all’America’. Ha versato il nostro sangue, assassinato molti americani e massacrato il suo stesso popolo. Questo regime terrorista omicida non deve dotarsi di armi nucleari che gli consentirebbero di minacciare l’intera umanità”, sottolinea il premier. “La nostra azione congiunta creerà le condizioni affinché il coraggioso popolo iraniano prenda in mano il proprio destino. È giunto il momento per tutte le componenti del popolo iraniano – persiani, curdi, azeri, baluci e ahwazi – di liberarsi dal giogo della tirannia e di creare un Iran libero e pacifico”, dice Netanyahu rivolgendosi ai cittadini.

אחיי ואחיותיי אזרחי ישראל, לפני שעה קלה יצאנו ישראל וארה״ב למבצע להסרת האיום הקיומי מצד משטר הטרור באיראן. אני מודה לידידינו הגדול הנשיא דונלד טראמפ על מנהיגותו ההיסטורית. במשך 47 שנים קורא משטר האייתוללות ״מוות לישראל״, ״מוות לאמריקה״. הוא הקיז את דמינו, רצח אמריקנים רבים וטבח… pic.twitter.com/itTF5b4jB4 — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) February 28, 2026

“Mi rivolgo a voi, cittadini israeliani, affinché ascoltiate le istruzioni del Comando del Fronte Interno. Nei prossimi giorni, nell’Operazione ‘Il Ruggito del Leone’, dovremo tutti essere pazienti e coraggiosi. Insieme resisteremo, insieme combatteremo e insieme garantiremo l’eternità di Israele”, conclude Netanyahu nel suo messaggio.

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE ISRAELIANO HERZOG

Su X è arrivato anche il messaggio del presidente israeliano Isaac Herzog: “Mi congratulo con l’IDF e con l’esercito statunitense per la coraggiosa operazione congiunta ‘Roar of the Harrier’ contro la minaccia iraniana. Si tratta di un passo drammatico e storico e ringrazio il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro Benjamin Netanyahu per la decisione, sperando che possa portare un cambiamento storico per noi e per l’intero Medio Oriente. Cittadini di Israele, ci attendono giorni difficili, ma siamo un popolo forte e nessuno può sconfiggere noi e la nostra resilienza. Prendetevi cura di voi stessi e obbedite alle istruzioni del Comando del Fronte Interno. Ai comandanti delle IDF e ai loro soldati in ogni ambito – sulla terraferma, in mare e in aria – mi fido di voi. Un’intera nazione vi sostiene e si fida di voi”.

