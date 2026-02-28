sabato, 28 Febbraio , 26

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini fuori dalla top 10: “Me la meritavo”

(Adnkronos) - "La top 10 me la meritavo,...

Hellas Verona-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Torna in campo il Napoli. Oggi,...

Sanremo, ascolti quarta serata: 10,7 milioni di spettatori e 65,6% di share

(Adnkronos) - Sono stati 10.789.000 gli spettatori medi...

MotoGp, in Thailandia trionfa Acosta: vince gara Sprint davanti a Marc Marquez

(Adnkronos) - Pedro Acosta ha vinto oggi, sabato...
HomeMondoVIDEO| Attacco Israele-Usa in Iran, Netanyahu: “Grazie Trump. Il coraggioso popolo iraniano...
video|-attacco-israele-usa-in-iran,-netanyahu:-“grazie-trump.-il-coraggioso-popolo-iraniano-prenda-il-mano-il-proprio-destino”
VIDEO| Attacco Israele-Usa in Iran, Netanyahu: “Grazie Trump. Il coraggioso popolo iraniano prenda il mano il proprio destino”
Mondo

VIDEO| Attacco Israele-Usa in Iran, Netanyahu: “Grazie Trump. Il coraggioso popolo iraniano prenda il mano il proprio destino”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Foto dal profilo X @IsraeliPM

ROMA – In un video pubblicato sui suoi profili social, Benjamin Netanyahu commenta con soddisfazione l’operazione congiunta di Israele e Usa contro l’Iran, finalizzata a “rimuovere la minaccia esistenziale rappresentata dal regime terroristico”. Il primo ministro esordisce ringraziando “il nostro grande amico, il presidente Donald Trump, per la sua leadership storica”.

“Per 47 anni, il regime degli ayatollah ha gridato ‘Morte a Israele’, ‘Morte all’America’. Ha versato il nostro sangue, assassinato molti americani e massacrato il suo stesso popolo. Questo regime terrorista omicida non deve dotarsi di armi nucleari che gli consentirebbero di minacciare l’intera umanità”, sottolinea il premier. “La nostra azione congiunta creerà le condizioni affinché il coraggioso popolo iraniano prenda in mano il proprio destino. È giunto il momento per tutte le componenti del popolo iraniano – persiani, curdi, azeri, baluci e ahwazi – di liberarsi dal giogo della tirannia e di creare un Iran libero e pacifico”, dice Netanyahu rivolgendosi ai cittadini.

“Mi rivolgo a voi, cittadini israeliani, affinché ascoltiate le istruzioni del Comando del Fronte Interno. Nei prossimi giorni, nell’Operazione ‘Il Ruggito del Leone’, dovremo tutti essere pazienti e coraggiosi. Insieme resisteremo, insieme combatteremo e insieme garantiremo l’eternità di Israele”, conclude Netanyahu nel suo messaggio.

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE ISRAELIANO HERZOG

Su X è arrivato anche il messaggio del presidente israeliano Isaac Herzog: “Mi congratulo con l’IDF e con l’esercito statunitense per la coraggiosa operazione congiunta ‘Roar of the Harrier’ contro la minaccia iraniana. Si tratta di un passo drammatico e storico e ringrazio il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro Benjamin Netanyahu per la decisione, sperando che possa portare un cambiamento storico per noi e per l’intero Medio Oriente. Cittadini di Israele, ci attendono giorni difficili, ma siamo un popolo forte e nessuno può sconfiggere noi e la nostra resilienza. Prendetevi cura di voi stessi e obbedite alle istruzioni del Comando del Fronte Interno. Ai comandanti delle IDF e ai loro soldati in ogni ambito – sulla terraferma, in mare e in aria – mi fido di voi. Un’intera nazione vi sostiene e si fida di voi”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Missili Iran su Israele, a Tel Aviv la gente si ripara nei rifugi
Next article
Attacco Israele-Usa in Iran, Meloni: “Vicini ai civili, lavoriamo per l’allentamento delle tensioni”

POST RECENTI

Mondo

Attacco Israele-Usa in Iran, Meloni: “Vicini ai civili, lavoriamo per l’allentamento delle tensioni”

di Antonio Bravetti e Luca Donigaglia ROMA - "Alla luce degli ultimi sviluppi in Medio Oriente, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha presieduto questa mattina...
Mondo

Israele e Stati Uniti hanno lanciato “un attacco preventivo contro l’Iran”: forti esplosioni nel centro di Teheran

Di Vincenzo Giardina e Giusy Mercadante ROMA - Esplosioni sono state udite nel centro di Teheran, con fumo che è stato visto alzarsi in cielo: a...
Mondo

Sanremo, il bacio saffico censurato, Morandi che sorpresa! Poi Cristina D’Avena rock: i momenti clou della serata delle cover

ROMA - Tra la versione rock di Occhi di Gatto, la carrambata di Gianni Morandi, il bacio tra le bellissime Levante e Gaia, le risate...
Mondo

VIDEO | Sanremo choc (ma non troppo): sul palco bacio saffico tra Levante e Gaia visto da lontano…

ROMA - Mentre la serata delle esibizioni dei duetti e delle cover è in corso, già i social impazzano video e polemiche su quanto...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.