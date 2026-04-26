VIDEO | Attentato a Washington, il momento in cui Vance se ne va (prima di Trump)

ROMA – Sta facendo il giro dei social il video del momento esatto in cui, subito dopo i primi spari alla cena per giornalisti all’Hilton hotel di Washington dove un 31enne armato si è messo a sparare, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo vice J. D. Vance vengono fatti allontanare in tutta fretta dal palco dagli agenti. La cosa curiosa – che sta suscitando ironie a non finire sui social – è il fatto che il primo ad allontanarsi, di tutta fretta, sia J. D. Vance, il numero due di Trump. Fuggito ancor prima che il sevizio di sicurezza mettesse in salvo il presidente Usa.

Nei video che circolano, si vede la tavola a cui erano seduti il presidente Trump e Vance e si vedono i funzionari del servizio di sicurezza entrare in scena di corsa. Un uomo prende per le spalle J. D. Vance e lui, all’istante, si alza in piedi e scappa verso l’uscita. Il presidente Usa è ancora seduto. Intorno a lui si crea un cordone di sicurezza di 4-5 funzionari e poi, anche Trump, si alza e cammina verso l’uscita circondato dagli agenti. Nel video si vedono le facce spaventate di alcuni commensali e qualcuno nascosto sotto il tavolo.

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