VIDEO | Auto travolge i tifosi del Liverpool: “immagini scioccanti”

ROMA – Un’auto ha travolto una folla di tifosi del Liverpool FC investendo diversi pedoni proprio nel centro della città dove erano in corso i festeggiamenti per la vittoria della Premier League, il campionato di calcio inglese. La polizia è intervenuta in Water Street, nel centro di Liverpool, intorno alle 18:00 dopo la segnalazione di una collisione con dei pedoni. L’investitore “è stato arrestato” ed “è un uomo bianco britannico di 53 anni, originario della zona. Sono in corso indagini approfondite per stabilire le circostanze che hanno portato alla collisione”, ha dichiarato la polizia del Merseyside.

“Le immagini di Liverpool sono spaventose”, ha dichiarato il primo ministro britannico Keir Starmer. Anche la ministra degli Interni, Yvette Cooper, ha descritto le scene di Liverpool come “davvero scioccanti”. “Le immagini della parata di stasera sono scioccanti e spaventose”, ha sottolineato Emily Spurrell, commissario della polizia del Merseyside.

Secondo quanto scrive il Guardian, “l’indagine, in questa fase, è condotta dalla polizia del Merseyside, supportata dall’unità antiterrorismo. Il coinvolgimento degli agenti dell’antiterrorismo nelle prime fasi dell’indagine è precauzionale, in quanto gli investigatori cercano di accertare il movente dell’incidente”.

In una dichiarazione ufficiale sui social la squadra dei Reds ha scritto: “Siamo in contatto diretto con la polizia del Merseyside in merito all’incidente avvenuto in Water Street verso la fine della sfilata dei trofei di questa sera. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti a coloro che sono stati colpiti da questo grave incidente. Continueremo a offrire il nostro pieno supporto ai servizi di emergenza e alle autorità locali che stanno affrontando questo incidente”.

IL VIDEO SCIOCCANTE CONDIVISO SUI SOCIAL

ATTENZIONE IMMAGINI FORTI

🚨 Alternate angle of the car driving through crowds with zero hesitation at the Liverpool Premier League parade. Some may find distressing. 😕https://t.co/XPCKIsWqHQ — Liam A Diss (@BritFirst) May 26, 2025

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it