ROMA – Le premesse alla manifestazione ‘Avanti con Draghi’, organizzata dallo studente di Scienze politiche della Luiss Manfredi Mumolo, c’erano tutte, ma non era scontata una partecipazione così ampia e trasversale. A piazza San Silvestro ci sono politici (tra gli altri Boschi, Rosato, Della Vedova, Magi, Marattin e Nobili) ma soprattutto tante persone comuni, cittadini, giovani e meno giovani.

“Abbiamo fatto un post su facebook e una locandina sulla scia delle voci che ci arrivano da Milano e per essere a Roma a fine luglio c’è stata una buona risposta – dice Mumolo- È importante che Draghi continui il suo mandato perché la competenza in questo Paese deve essere premiata. Sarà la manifestazione della proposta e non della protesta”.

Gli organizzatori fanno sapere che le firme già raccolte sono quasi 100 mila, ma hanno allestito un banchetto, accanto al palco improvvisato, per raccoglierne altre e convincere il premier a rimanere saldo al comando di Palazzo Chigi con o senza i voti del Movimento 5 stelle. Fedeli alla promessa, non ci sono bandiere di partito, ma solo dell’Italia e dell’Europa e prima di iniziare con gli interventi dal palco è risuonato anche l’inno d’Italia. Sono in corso manifestazioni simili anche a Torino e Milano.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo VIDEO | “Avanti con Draghi”: manifestazione e firme in piazza a Roma proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento