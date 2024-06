VIDEO | Avvistato uno strano oggetto luminoso nei cieli del sud Italia. Ecco cos’era

ROMA – Uno strano alone di forma sferica di colore bluastro è apparso questa notte nei cieli d’Italia specialmente nel Sud della Penisola, in particolare Sicilia, Calabria, Puglia, Campania e Basilicata. Verso le 21.30 gli avvistamenti e le testimonianze sul web sono state migliaia. Un oggetto volante non identificato? Complottisti e ufologi dell’ultima ora ne erano certi: o si trattava di un qualche missile cinese o statunitense che ci stava spiando o (finalmente) stavano per arrivare gli alieni. La spiegazione, come quasi sempre accade, è la più semplice.

Per gli avvistamenti di stasera in Italia di questa “cosa” qua: L’ipotesi più probabile è: Quel puntino con le due “nubi” laterali, potrebbe essere il secondo stadio del Falcon 9 SpaceX che deorbita o il primo stadio che rientra sulla Terra. E quel trattino invece, il… pic.twitter.com/kYGNjCNbRd — Steven Cercamondi (@astrosteven_) June 23, 2024

“A illuminare i cieli del Sud Italia è stato il secondo stadio di un razzo Falcon 9 di SpaceX che un paio d’ore prima (alle 19:15 italiane) era stato lanciato da Cape Canaveral in Florida per portare in orbita un carico di 22 satelliti Starlink- spiegano gli studiosi di Geopop- Starlink è un’azienda di Elon Musk che dal 2019 sta creando un’enorme costellazione di satelliti – l’obiettivo è 12.000 – in orbita bassa terrestre per portare internet a bassa latenza anche in luoghi del mondo non serviti da connessioni internet”.

Si legge ancora: “La prova del fatto che le luci in Sud Italia erano collegate al lancio Starlink sta nella striscia luminosa che si osserva in molte delle foto e dei video che testimoniano il fenomeno: quella non è altro che il trenino di satelliti appena rilasciati in orbita. Non si distinguono singolarmente proprio perché erano appena stati rilasciati, quindi erano ancora molto vicini l’uno all’altro”.

