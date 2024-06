VIDEO | Baby Zaccagni e il gol del papà, il video è virale

BOLOGNA – Sono passati ormai due giorni dal salvifico gol di Mattia Zaccagni nel finale al cardiopalma della partita Italia-Croazia, ma la parola ‘Zaccagni’ non accenna ad uscire dai trend di X. Ed è sempre più virale il video, postato ieri mattina dalla moglie dell’attaccante della Lazio, in cui si vede la reazione al gol del papà da parte del bimbo del calciatore, che non ha nemmeno due anni. Protagonista del video, molto buffo, è appunto Thiago, figlio del calciatore e dell’influencer Chiara Nasti. Il piccolo compirà due anni il 16 novembre e avrà presto un sorellina, visto che e Chiara Nasti è vicinissima al parto: la nascita è prevista per luglio e i due hanno deciso che la bambina si chiamerà Dea.

Il piccolo Thiago, lunedì sera, stava già dormendo quando il suo papà ha fatto quel miracoloso gol al novantesimo minuto, ma la mamma glielo ha mostrato al mattino, quando si è svegliato, facendogli vedere il video sul telefono. Ovviamente il piccolino di gol e di Europei non sa nulla, ma dalla reazione e dai sorrisi sembra riconoscere il papà sullo schermo. Infatti ripete più volte ‘Ba ba ba’ e sorride.

Queste le parole di Chiara Nasti che hanno accompagnato la pubblicazione del video su Instagram: “Grazie papà per rendermi così fiero di te , sono stato un mese guardando la maglia dell’Italia, ad indicarla e riconoscerla urlando Ba Ba Ba. Stamattina quando mi sono svegliato mamma mi ha fatto vedere il gol di ieri, sono troppo fiero di te e credo lo siano un po’ tutti qui in Italia. Noi vorremmo essere lì a sostenerti ma mamma ha la pancia troppo grande e siamo in attesa della sorellina. Un giorno potremmo raccontarlo anche a lei. Ti amiamo tanto papà! Forza azzurri, forza ragazzi!”.

