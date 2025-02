VIDEO | Bagno di folla per Achille Lauro a Sanremo, tra selfie e autografi (e Carabinieri?)

BOLOGNA – Bagno di folla per Achille Lauro a Sanremo, ‘bloccato’ questa mattina in un negozio da una folla di fan che si sono radunati all’esterno e lo hanno ‘assediato’ per foto e autografi. Le immagini sono state postate dal cantante sui social, che ha ringraziato tutti ma poi, in una storia, ha scritto: “Stanno arrivando i Carabinieri a liberarci”. Sarà vero che sono arrivati? Nel testo c’è la faccina che ride e due cuoricini. Potrebbe trattarsi di una gag, ma chissà non si può sapere. Effettivamente di folla ce n’era parecchia. Tra selfie e autografi, Achille Lauro si è ritrovato davanti tantissimi fan quando questa mattina usciva da un negozio. Il cantante parla di migliaia: “Siamo bloccati in un negozio con migliaia di fan fuori. Vi amo bellezze”.

Il cantante già ieri aveva regalato momenti indimenticabili ai fan, quando si era affacciato alla finestra del suo hotel di Sanremo e per la gioia dei suoi fan aveva intonato la sua canzone. Non appena Achille Lauro è spuntato dalla finestra, la folla che invadeva la via sottostante ha seguito la sua voce e cantato con lui. La canzone Incoscienti giovani, sicuramente una delle più apprezzate di questa edizione di Sanremo, è tra le possibili vincitrici, insieme a Giorgia, Fedez, Olly, Simone Cristicchi.

