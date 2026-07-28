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VIDEO| Bambino travolto dalle onde in California, lo salva un bagnino di soli 16 anni. Trump: “Un eroe”
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VIDEO| Bambino travolto dalle onde in California, lo salva un bagnino di soli 16 anni. Trump: “Un eroe”

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By Redazione-web

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ROMA – Il coraggio di un ragazzo di 16 anni ha messo in salvo un bambino di circa 10 anni che era stato travolto dalle onde dell’Oceano Pacifico, in località Santa Cruz, California. È successo nella giornata di sabato, ma il video oggi rimabalza sui social condiviso dal presidente Donald Trump e sup figlio Eric.

“Accoglieremo alla Casa Bianca questo giovane eroe e la sua famiglia – forse insieme al bambino che ha salvato – per conferirgli un’alta onorificenza civile. È stato davvero coraggioso, se lo merita!”, ha scritto il tycoon su X e Truth Social. Il video è stato inizialmente condiviso dal profilo Instagram Santacruznow, pubblicato da chi lo ha girato, Scott Vander Dussen. Le immagini parlano da sole. La violenza delle onde trascina il ragazzo impegnato nel salvataggio, ma il 16enne non demorde e lotta con tutte le sue forze stringendo a sé il bambino in difficoltà.

Solo successivamente, altri bagnanti e un secondo bagnino sono riusciuti a raggiungerli per aiutarli a uscire dall’acqua. Il bambino è stato, poi, visitato dai paramedici in via precauzionale . “Questo è davvero il meglio dell’America! Ben fatto!”, ha commentato su X Eric Trump. Il giovane bagnino, ormai eroe nazionale, si chiamerebbe Ryder.

“Non direi che le onde fossero calme, ma erano quelle che ci si poteva aspettare: avevano un ritmo e un’intensità normali”, ha raccontato il testimone Scott Vander Dussen a Nbc. “Poi, però, la situazione è cambiata in un attimo. Ha colto molte persone di sorpresa. Purtroppo, quel giovane è stato travolto e trascinato via in un istante. Sono felice che sia finita così; sono certo che, se non ci fossero stati i bagnini, quella sera non sarebbe tornato a casa”.
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