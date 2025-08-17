domenica, 17 Agosto , 25

VIDEO | Baudismo, baudesco e baudeggiare: l’eredità di Pippo Baudo in un’intera famiglia semantica

VIDEO | Baudismo, baudesco e baudeggiare: l'eredità di Pippo Baudo in un'intera famiglia semantica
ROMA – “Baudismo”: sostantivo maschile che sta per ‘atteggiamento, comportamento, concezione dello spettacolo tipici di Pippo Baudo’. Anche il dizionario Treccani, guru assoluto della lingua italiana, si è inchinato al re della televisione popolare italiana scomparso ieri, sabato 16 agosto. Nell’epoca pre-social, i protagonisti del piccolo schermo come lui, conduttore da prima serata delle televisione pubblica, gli ‘influencer’ che dettavano legge sulla società: perché Baudo non era solo un presentatore, ma uno stile, un modo di fare spettacolo e di apparire.

AGGETTIVI E SOSTANTIVI, LA FAMIGLIA “SEMANTICA” DI PIPPO

Ma a fare compagnia a ‘baudismo’ c’è tutta una famiglia semantica: “pippobaudismo”, “baudeggiare”, “pippobaudista”, “baudiano”, “baudesco”: tutti neologismi registrati ufficialmente nel Vocabolario Treccani e studiati anche dall’Accademia della Crusca. Coniati sui principali quotidiani italiani, nelle pagine dedicate allo spettacolo, dal Corsera a Repubblica, sono poi entrati nel linguaggio popolare dunque. Ma cosa significano? Basta interrogare il dizionario Treccani on line: pippobaudismo è “Il modo in cui Pippo Baudo ha interpretato il costume e la società italiana”; poi c’è “baudeggiare” significa “Fare il verso allo stile e al modo di condurre uno spettacolo propri del presentatore televisivo Pippo Baudo”. E ancora “baudiano”: aggettivo, di Pippo Baudo, proprio del suo stile e della sua maniera di condurre spettacoli televisivi.

L’OMAGGIO RAI: IL ‘FENOMENO’ BAUDO RACCONTATO IN 12 MINUTI

La Rai, in un video dalla durata di 12 minuti dedicato proprio al conduttore, realizzato dopo la sua scomparsa, riprende un estratto di una sua intervista in cui, tra le altre cose, lo stesso Baudo spiega il significato di ‘baudismo’, in una sua accezione ‘negativa’, derivata dalla sua popolarità e presenza ‘eccessiva’ sul piccolo schermo.

(video credit: rainews/web e photo credit: ufficio stampa rai /fb)
