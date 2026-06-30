video|-bce,-lagarde:-“torniamo-alle-basi,-basta-misure-eccezionali”

di Alessio Pisanò

SINTRA – “L’era delle pressioni straordinarie che richiedevano risposte non convenzionali è finita. La politica monetaria è tornata alle basi (back to basics): il nostro strumento primario sono i tassi di interesse e possiamo concentrarci sulla stabilizzazione dell’inflazione”. Lo ha dichiarato la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, nel suo intervento di apertura al Forum dell’istituto a Sintra, in Portogallo.

Nonostante l’incertezza geopolitica globale, l’Eurotower sceglie la linea del pragmatismo e della prudenza, escludendo il ricorso alla vecchia “forward guidance” a favore di un approccio flessibile e legato ai dati, incontro dopo incontro.

La presidente ha voluto fare chiarezza sull’ultimo aumento del costo del denaro, respingendo le letture di chi lo ha interpretato come una mossa puramente precauzionale. “Qualcuno ha definito il nostro aumento dei tassi all’inizio di questo mese come un ‘rialzo assicurativo’ (insurance hike). Mi dispiace deluderli, ma non è una descrizione accurata”, ha spiegato Lagarde. “Senza quell’intervento, l’inflazione sarebbe rimasta sopra il target del 2% sia nel 2027 che nel 2028. È stata una decisione basata su ciò che avevamo davanti, presa con fiducia grazie agli investimenti fatti sui nostri modelli e sui nostri dati”.

Il contesto geopolitico, segnato dalle tensioni in Medio Oriente e dai dazi Usa, impone comunque un monitoraggio costante, ma l’Eurozona dimostra una solidità strutturale superiore rispetto al passato. “Va di moda criticare l’Europa, ma la verità è che i nostri sistemi di protezione anti-frammentazione, come il Tpi, e la vigilanza bancaria hanno funzionato”, ha sottolineato la presidente della Bce, ricordando come il sistema abbia retto al collasso di Silicon Valley Bank e agli shock energetici. Anche sul fronte dei tassi, Lagarde ha rivendicato l’efficacia della nuova framework guidance: “I mercati capiscono la nostra funzione di reazione e si adeguano da soli. Ad aprile 2025, dopo l’annuncio dei dazi Usa, scommettevano su tassi all’1,5%, ma lo spazio d’attesa che ci siamo dati ha dimostrato che il ciclo di allentamento doveva fermarsi al 2%”.

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