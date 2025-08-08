VIDEO | Belen Rodriguez ignora un divieto e litiga con un addetto a Porto Cervo: “Mi sta sul c***o”

ROMA – Momenti di tensione in un’area di servizio di Porto Cervo, dove la showgirl argentina Belen Rodriguez è stata protagonista di un acceso diverbio con un addetto ai lavori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Nuova Sardegna (@lanuovasardegna)

La scena, ripresa in un video pubblicato da La Nuova Sardegna, mostra la conduttrice mentre, alla guida della propria auto, rimuove un segnale provvisorio che vietava il passaggio in una zona delimitata del distributore.

Il divieto era stato segnalato da un birillo, posizionato per indicare il pericolo causato da un tombino scoperchiato. La Rodriguez, ignorando l’indicazione, ha proseguito oltre la barriera, attirando l’attenzione dell’uomo presente sul posto, che si è immediatamente avvicinato per chiederle spiegazioni. “Qui non si può passare, perché ha spostato il birillo?”, ha domandato.

La risposta della showgirl è stata netta e provocatoria: “Perché lei mi sta sul c…”. Parole che hanno sorpreso l’interlocutore, il quale ha replicato: “Anche lei mi sta sul c…, quindi? Cosa vuol dire? Non può passare se ci sono i birilli. C’è il tombino aperto”.

Durante il confronto, si sente anche la voce di una terza persona – presumibilmente un conoscente della conduttrice – che cerca di avvertirla del pericolo: “C’è il pozzetto aperto, ci sei sopra”.

L’episodio, ripreso con lo smartphone da un testimone, è rapidamente diventato virale. Al momento, Rodriguez non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sull’accaduto.

