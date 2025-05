VIDEO | Belen Rodriguez lancia la linea di skincare per le parti intime

ROMA – Si chiama ‘intimacy skincare’ ed è la nuova moda del momento. Dopo viso, décolleté e corpo arrivano le maschere per la beauty routine delle parti intime. Proprio così. C’è una maschera per tenere ‘in forma’ qualsiasi parte del nostro corpo. A lanciare la novità del suo beauty brand è la modella e presentatrice Belen Rodriguez.

“Voglio farvi questo spoiler- dice in un video pubblicato su Instagram- Rebeya tra poco uscirà con la skincare, abbiamo trovato delle chicche super nuove e rivoluzionarie. E ci occuperemo anche delle nostre parti intime. Si tratta di qualcosa a cui penso da tempo. Non sapevo come comunicarlo, ma ecco, l’ho comunicato. Senza imbarazzarmi nel dirlo, stanno uscendo delle maschere per le nostre parti intime, perché vanno curate tanto quanto curiamo il viso, il décolleté e il corpo. Penso ci sia poca attenzione per queste zone delicate e quindi tra qualche mese usciranno questi prodotti fenomenali. Vi terrò al corrente di tutto”.

(Foto e video da Instagram)

