ROMA – Undici minuti dallo Studio Ovale della Casa Bianca a Washington, per spiegare alla nazione le motivazioni della sua decisione di abbandonare la corsa alla rielezione. Joe Biden. “Adoro questo incarico, è stato l’onore della mia vita servire il Paese come vostro Presidente. Ma è in gioco la difesa della democrazia, ed è più importante di qualsiasi titolo”. Il Presidente in carica ha poi aggiunto: “Adoro questo incarico, è stato l’onore della mia vita essere stato il vostro presidente, ma è tempo e luogo per voci più giovani”.





Il riferimento è, ovviamente, alla sua vicepresidente Kamala Harris, indicata come candidata ideale per vincere le elezioni di novembre: “Voglio ringraziarla. È esperta. È dura. È capace. È stata una partner incredibile per me e una leader per il nostro Paese”. Poi un commento sulla possibilità di un suo secondo mandato: “Credo che il mio operato come presidente, la mia leadership nel mondo, la mia visione del futuro dell’America meritassero un secondo mandato. Ma niente, niente può ostacolare la salvezza della nostra democrazia”. Quindi, l’appello agli americani: “La cosa bella dell’America è che re e dittatori non governano. Lo fa il popolo. La storia è nelle vostre mani. Il potere è nelle vostre mani. L’idea dell’America è nelle vostre mani”.

L’articolo VIDEO | Biden agli americani dopo il ritiro: “Amo la Casa Bianca ma ancora di più il mio Paese” proviene da Agenzia Dire.

