VIDEO | Biden consegna le Medaglie della libertà. Tra i premiati Michel J. Fox, Bono e Magic Johnson

ROMA – Grande festa ieri alla Casa Bianca per la cerimonia delle Medaglie della libertà consegnate dal Presidente Joe Biden a 19 personalità “che hanno dato un contributo esemplare alla prosperità, ai valori o alla sicurezza degli Stati Uniti, alla pace nel mondo o ad altre importanti iniziative sociali, pubbliche o private”. Si tratta della sua ultima opportunità di conferire la più alta onorificenza civile della nazione prima del suo imminente ritiro dalla Casa Bianca. Questi diciannove individui “sono grandi leader che hanno reso l’America e il mondo un posto migliore. Sono brave persone che hanno dato contributi straordinari al loro paese e al mondo”.

Tra gli insigniti figurano l’ex Segretario di Stato Hillary Clinton, il miliardario e mega-donatore democratico George Soros e Tim Gill, un imprenditore che ha investito centinaia di milioni di dollari nel movimento per i diritti LGBTQ+.

Biden ha anche conferito premi postumi a giganti politici di entrambi gli schieramenti. Tra i destinatari figurano Robert F. Kennedy, senatore democratico e procuratore generale assassinato nel 1968; l’ex segretario alla Difesa Ashton Baldwin Carter, che ha prestato servizio sotto presidenti di entrambi i partiti ed è morto nel 2022; George Romney, ex governatore repubblicano del Michigan, segretario per l’edilizia abitativa e lo sviluppo urbano e padre dell’ex senatore dello Utah Mitt Romney, morto nel 1995; e Fannie Lou Hamer, leader per i diritti civili e fondatrice del Mississippi Freedom Democratic Party, morta nel 1977.

Una manciata di giganti della cultura ha completato i premiati, tra cui lo chef e filantropo José Andrés, il frontman degli U2 Bono, gli attori Michael J. Fox e Denzel Washington, l’ambientalista Jane Goodall, la star del basket Earvin “Magic” Johnson, Bill Nye (lo scienziato) e la direttrice di Vogue Anna Wintour.

American President Joe Biden awarded the Presidential Medal of Freedom to 19 iconic figures in politics, sports, entertainment, civil rights and science during a ceremony at the White House. Biden praised them for their extraordinary contributions, saying they have helped shape… pic.twitter.com/Y5QTmbQCwC — SEA Today News (@seatodaynews) January 5, 2025

Ecco tutti i premiati dal Presidente e le motivazioni rilasciate dalla Casa Bianca.

José Andrés

José Andrés è un rinomato innovatore culinario ispano-americano che ha reso popolari le tapas negli Stati Uniti. La sua World Central Kitchen fornisce aiuti su larga scala alle comunità colpite da disastri naturali e conflitti in tutto il mondo.

Bono

Bono è il frontman della leggendaria rock band U2 e un attivista pioniere contro l’AIDS e la povertà. Ha riunito politici di partiti opposti per creare il programma AIDS PEPFAR degli Stati Uniti ed è co-fondatore delle organizzazioni di campagna ONE e (RED).

Ashton Baldwin Carter (postumo)

Ash Carter è stato il 25° Segretario della Difesa e ha dedicato la sua carriera a rendere la nazione più sicura per tutti. Nel corso della sua carriera, ha servito sotto 11 Segretari della Difesa sia in amministrazioni democratiche che repubblicane.

Hillary Clinton

La segretaria Clinton ha fatto la storia più volte nel corso di decenni di servizio pubblico, inclusa la prima First Lady eletta al Senato degli Stati Uniti. Dopo aver prestato servizio come segretaria di Stato, è diventata la prima donna nominata presidente da un importante partito politico degli Stati Uniti.

Hillary Clinton has received the Presidential Medal of Freedom, forever tarnishing the nation’s highest civilian award. pic.twitter.com/4pnXF7ocIE— Charlie Kirk (@charliekirk11) January 4, 2025

Micheal J. Fox

Michael J. Fox è un attore che ha vinto cinque Emmy Awards, quattro Golden Globe Awards, due Screen Actors Guild Awards e un Grammy Award. È un sostenitore di fama mondiale della ricerca e dello sviluppo del morbo di Parkinson.

BREAKING: President Biden has awarded actor Michael J. Fox the Presidential Medal of Freedom Through his Michael J. Fox Foundation, he is known worldwide for being one of the largest advocates for helping raise funds for Parkinson’s Disease research pic.twitter.com/PCumFfJLOA — Lit News Network (@litnewsnet) January 4, 2025

Tim Gill

Tim Gill è un imprenditore visionario il cui lavoro ha fatto progredire i diritti e l’uguaglianza LGBTQI. Dopo aver trasformato l’industria editoriale attraverso un software rivoluzionario, ha sfruttato il suo successo per assicurarsi vittorie chiave nella lotta per l’uguaglianza del matrimonio e per le protezioni antidiscriminazione.

Jane Goodall

La dott. ssa Jane Goodall è un’etologa e ambientalista di fama mondiale, la cui ricerca ha trasformato la nostra comprensione dei primati e dell’evoluzione umana. È un’appassionata sostenitrice dell’empowerment di individui e comunità per proteggere e preservare il mondo naturale.

Fannie Lou Hamer (postuma)

Fannie Lou Hamer ha trasformato la lotta per la giustizia razziale in America. Come fondatrice del Mississippi Freedom Democratic Party, ha sfidato l’esclusione delle voci nere dal sistema politico e ha gettato le basi per il Voting Rights Act del 1965.

Earvin “Magic” Johnson

Earvin “Magic” Johnson è un leggendario giocatore di basket in pensione che ha guidato i Los Angeles Lakers a cinque campionati. Fuori dal campo, è un imprenditore e filantropo di successo che sostiene le comunità svantaggiate attraverso la sua Magic Johnson Foundation.

Robert Francis Kennedy (postumo)

Robert Francis Kennedy è ricordato come un procuratore generale che ha combattuto ferocemente la segregazione razziale e come un senatore degli Stati Uniti che ha cercato di affrontare la povertà e la disuguaglianza nel paese. La sua eredità continua a ispirare coloro che si impegnano per la giustizia, l’uguaglianza e il servizio pubblico.

Ralph Lauren

Ralph Lauren è uno stilista che ha ridefinito l’industria della moda con un marchio di lifestyle che incarna l’eleganza senza tempo e la tradizione americana. Ha influenzato la cultura, gli affari e la filantropia, in particolare nella lotta contro il cancro e nella salvaguardia dello Star-Spangled Banner.

Lionel Messi

Lionel Messi è il giocatore più decorato nella storia del calcio professionistico. Supporta programmi di assistenza sanitaria e istruzione per bambini in tutto il mondo attraverso la Leo Messi Foundation e svolge il ruolo di Goodwill Ambassador dell’UNICEF.

William Sanford-Nye, 1890-1965

Bill Nye ha ispirato e influenzato generazioni di studenti americani come “Bill Nye the Science Guy”. La sua dedizione all’educazione scientifica continua attraverso il suo lavoro come CEO della Planetary Society e come fervente sostenitore dell’esplorazione spaziale e della tutela ambientale.

George W. Romney (postumo)

George Romney era un uomo d’affari che ha ricoperto la carica di presidente e presidente dell’American Motors Corporation. Funzionario pubblico, in seguito ha ricoperto la carica di 43° governatore del Michigan e di 3° segretario per l’edilizia abitativa e lo sviluppo urbano.

Davide M. Rubenstein

David Rubenstein è co-fondatore e co-presidente di The Carlyle Group, dove ha creato una delle società di investimento globali di maggior successo. È rinomato per la sua filantropia e il suo generoso sostegno al restauro di monumenti storici e istituzioni culturali del paese.

George Soros

George Soros è un investitore, filantropo e fondatore delle Open Society Foundations. Attraverso la sua rete di fondazioni, partner e progetti in oltre 120 paesi, Soros si è concentrato su iniziative globali che rafforzano la democrazia, i diritti umani, l’istruzione e la giustizia sociale.

George Stevens, Jr.

George Stevens, Jr. è uno scrittore, regista, autore e drammaturgo pluripremiato. La sua carriera è stata dedicata alla conservazione e alla celebrazione del meglio del cinema e delle arti performative americane, anche fondando l’American Film Institute e creando i Kennedy Center Honors.

Denzel Washington

Denzel Washington è un attore, regista e produttore che ha vinto due premi Oscar, un Tony Award, due Golden Globe e il Cecil B. DeMille Lifetime Achievement Award del 2016. È stato anche portavoce nazionale dei Boys & Girls Clubs of America per oltre 25 anni.

Denzel Washington was honored with the Presidential Medal of Freedom, recognizing his monumental contributions to cinema, culture, and philanthropy. A true icon! I agree with this one. pic.twitter.com/v54Sr5s7eF — 🇺🇸𝐃𝐔𝐓𝐂𝐇🇺🇸 (@pr0ud_americans) January 5, 2025

Anna Wintour

Anna Wintour è una rinomata icona della moda che ha guidato Vogue come caporedattrice dal 1988. Una paladina delle cause filantropiche, è anche la principale ideatrice della raccolta fondi annuale del Met Gala e responsabile dei contenuti di Condé Nast.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it