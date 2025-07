VIDEO | Bimba di 5 anni cade dalla nave da crociera Disney Cruise, il papà si tuffa

BOLOGNA – Una bimba di cinque anni è caduta in mare, in America, da una nave da crociera della Disney su cui era in vacanza con la famiglia. Il papà, appena l’ha vista cadere, si è subito tuffato per aiutarla e l’ha tenuta a galla per tempo necessario ai soccorsi: dalla nave, poi, è stata calata una scialuppa che li ha raggiunti e messi in salvo entrambi. In rete stanno girando diversi video della scena, che sono da brivido. Al momento non è chiaro come abbia fatto la bimba a cadere: si trovava sul quarto ponte della nave ed è caduta oltre la ringhiera. Forse si è sporta? La nave, che si chiama ‘Disney Dream’, era stata a fare un tour alle Bahamas e stava rientrando a Fort Lauderdale.

