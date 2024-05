VIDEO | Binari occupati a Bologna e treni fermi per 90 minuti per Gaza, Salvini: “I manifestanti dovranno risarcire”

di Davide Landi e Angela Sannai

BOLOGNA – Identificare i manifestanti che ieri sera hanno occupato i binari a Bologna per poi denunciarli civilmente e penalmente. È quanto intende fare il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini che annuncia “conseguenze per chi ha bloccato i treni” invocando “massima severità con risarcimento danni”. Al momento, si spiega dal ministero, si stanno setacciando le immagini delle telecamere della stazione e si sta approfondendo quanto successo ieri sera, quando appunto un gruppo di manifestanti ha occupato i binari causando cancellazioni e ritardi dei convogli.

L’occupazione, andata in scena alla stazione centrale di Bologna, è durata circa un’ora ed è terminata verso le 20.30: si è trattato di una iniziativa dei Giovani palestinesi promossa dopo la strage di Rafah a causa di un raid israeliano. “Israele stato terrorista e assassino”, gridavano in coro i circa mille attivisti presenti che hanno invaso i binari e le banchine di aspetto. “Abbiamo portato la nostra rabbia qui, portatela in tutta la città”. E ancora: “Abbiamo dimostrato che possiamo bloccare i treni di tutta Italia, se genocidio continua blocchiamo tutto”. Sono intervenute le forze dell’ordine. I manifestanti hanno poi lasciato la stazione proseguendo la protesta in giro per la città.

Salvini, che già ieri aveva anticipato: “ci saranno conseguenze”, auspica “l’identificazione di tutti i partecipanti grazie alle numerose telecamere”. Il vicepremier e ministro ha anche chiesto un bilancio dei disagi: si parla di cinque Frecce con rallentamenti compresi fra 20 e 95 minuti, cinque InterCity con rallentamenti fino a mezz’ora, 30 convogli regionali con rallentamenti compresi fra 20 minuti e 95 minuti, 11 regionali cancellati e tre limitati. “Il tutto con migliaia di cittadini penalizzati“.





