ROMA – Nelle ultime ore ha fatto il giro del web un video in cui si vede il figlio di Ilary Blasi e Francesco Totti, Cristian, esordire in campo con la maglia dell’Olbia che gioca in serie D. Molte sono state le critiche, non solo al gioco, ma soprattutto rivolte al fisico del 18enne che appare, secondo l’opinione di molti, in evidente sovrappeso. “Capitan salsiccia” lo hanno appellato alcuni. “Il padre fenomeno cor cucchiaio…lui con la forchetta“, scrive un altro utente. E anche: “Mo je faccio a carbonara..”, “Ma è Cassano alla Sampdoria“. Molti accusano Cristian che stia giocando solo grazie al nome che porta: “Un qualsiasi altro cristiano in serie D con un fisico del genere non giocherebbe neanche un minuto!”, “Se non facesse Totti di cognome, farebbe il custode del campo“.

L’articolo VIDEO | Body shaming su Cristian Totti. Il figlio del Pupone diventa ‘Capitan salsiccia’ proviene da Agenzia Dire.

