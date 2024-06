VIDEO | Bonaccini all’Europarlamento: “Va scelto subito il candidato per le Regionali in Emilia-Romagna”

BOLOGNA – Ora bisogna “scegliere velocemente” il candidato per le regionali in Emilia-Romagna. Invita a non indugiare troppo il neo parlamentare europeo Stefano Bonaccini, forte di 390.000 preferenze personali incassate nelle urne e del 36% guadagnato dal Pd in Regione. “Secondo me con questi risultati, con questi dati, abbiamo l’aspettativa delle persone che ci guardano, ci hanno scelto e ci votano. Si aspettano la scelta più rapida possibile da parte del centrosinistra”, dice Bonaccini.





“CHI ARRIVERA’ DOPO DI ME DOVRA’ MIGLIORARE LE COSE”

Che commentando il voto questo pomeriggio davanti alla Regione in viale Aldo Moro aggiunge qualcosa alle parole del sindaco del capoluogo regionale. Matteo Lepore: “Sì, ci vuole coraggio, e poi ci vuole anche consenso”. “Ha ragione Matteo- spiega Bonaccini- io dico sempre che chi arriverà dopo di me non dovrà pensare di lasciare le cose come le ha trovate, le dovrà migliorare. Io peraltro non ho dubbi che ci verrà dopo di me sarà meglio di me”. Ma Bonaccini fornisce anche un altro consiglio per la scelta del suo successore: “Non ci si metta a pensare al proprio destino e si pretenda da tutti grande senso di responsabilità. Perché quello che ha pagato in questi nove anni e mezzo è stato non dividersi mai, pur con una coalizione molto larga. Se si interpreterà così, al di là del percorso e dello strumento che si sceglierà credo si potrà fare bene”, dice un fiducioso Bonaccini.

“COMINCIAMO A VEDERE MELONI”

Credo che un 24% non se l’aspettasse nessuno, ce l’abbiamo fatta. Cominciamo a vedere Meloni”. Stefano Bonaccini, aspettando il Tour de France che ha fortemente voluto in Emilia-Romagna, usa una immagine ciclistica per rappresentare la situazione politica all’indomani delle europee. “Per un ciclista vedere chi ha davanti vuol dire psicologicamente sapere che lo puoi raggiungere”, osserva. Certo la “destra e’ ancora forte, molto forte. Bisogna sapere che per quanto siamo andati bene c’è da riorganizzare un campo”. In ogni caso, riconosce Bonaccini commentando il voto oggi a Bologna, “abbiamo fatto una bellissima campagna elettorale, merito prima di tutto di Elly Schlein”. Adesso “non possiamo fermarci”.

