VIDEO | Bucci-Orlando, alta tensione: il primo faccia a faccia tra candidati finisce in lite

GENOVA – Arriva nell’entroterra il primo vero scontro a tu per tu tra i due principali candidati alla presidenza della Regione Liguria, Marco Bucci e Andrea Orlando. E i toni sono andati oltre l’ordinaria dialettica da campagna elettorale. Il contesto è quello dell’inaugurazione dell’Expo della Fontanabuona, oggi pomeriggio a Calvari, città metropolitana di Genova. Bucci taglia il nastro in qualità di sindaco della città metropolitana, Orlando è in zona per alcune tappe del suo tour elettorale. Chi ha assistito alla scena, racconta di una prima imbeccata avvenuta tra gli stand e di una ripresa ancora più dura in direzione dell’uscita.

Si parte con qualche battuta. Orlando stuzzica Bucci: “Ci voleva l’expo per farti venire nell’entroterra”. Il sindaco: “Quando venivo qui non eri ancora nato”. Tocca poi a Bucci rilanciare e ripetere il mantra di questi primi giorni di campagna elettorale, invitando il suo avversario a non dire falsità e a raccontare che cosa vuole fare davvero, ad esempio sulla Diga di Genova. Ma lo scontro sale di tono quando il sindaco attacca: “La cena a Milano mi ha stupito, non me la sarei mai aspettata”. E il deputato risponde: “Io ci vado perché mi danno i soldi anche fuori dalla Liguria”. Bucci però non ci sta: “Perché ti sei fatto eleggere a Reggio Emilia”. A quel punto Orlando prova a chiudere: “Ma vuoi litigare? No? Allora lasciami stare”. E prova ad andarsene: “Ho da fare, non ho tempo di litigare”. Bucci allora si sfoga con le persone attorno: “Avete visto l’educazione? E’ un gran maleducato. Lui se ne va, io no. Ha paura”. Tutto finito? No. Poco dopo il secondo round, nel parcheggio.

D’altronde, il sindaco lo aveva anticipato: “Adesso vado a beccarlo di là”, scherzava. Verso le auto di nuovo scambi di accuse e falsità reciproche. “Ma perché urli?”, gli chiede Orlando. “Perché tu non capisci”, replica Bucci a voce alta. “Io sono una persona educata, mia madre mi ha insegnato che non si urla”, dice il deputato. “Continui a dire falsità, una dietro l’altra e io non lo sopporto”, gli spiega il sindaco. E poi si riparla di Diga e di Nuovo Galliera. E qui è Orlando a dire a Bucci: “Se le cose non le sai, informati”, prima di provare a raggiunge l’auto.

“Vieni qua. Hai paura?”, alza di nuovo la voce il primo cittadino. Quindi Orlando torna sui suoi passi: “Se pensi che urlando con me mi fai paura, ti sbagli perché ho incontrato persone molto ma molto…”. La frase resta sospesa, interrotta dal sindaco. Poi, i toni si abbassano, si discute di nuovo dei finanziamenti Inail e Orlando chiude: “Se non è vero contestami”. Poi, se ne va. “Ma perché se ne va sempre? Vieni qua per favore. Registrate un po’ chi è maleducato e se ne va. Questa è totale maleducazione. Altro che fare i confronti, ha una gran paura”, termina Bucci.

L’articolo VIDEO | Bucci-Orlando, alta tensione: il primo faccia a faccia tra candidati finisce in lite proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it