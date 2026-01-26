lunedì, 26 Gennaio , 26

Perché il Minnesota è diventato il centro dello scontro con Trump

VIDEO| Bufera a New York, il sindaco Mamdani aiuta i cittadini a spalare la neve

ROMA – Freddo estremo e nevicate record stanno mettendo New York e i suoi cittadini in ginocchio. In questi giorni di allerta, il sindaco Zohran Mamdani – oltre ad aver lanciato raccomandazioni e allerte – è sceso in strada per monitorare personalmente la situazione.

A Brooklyn, il primo cittadino è stato ripreso mentre aiuta alcuni residenti, rimasti con la macchina bloccata, a spalare la neve. Le immagini hanno fatto il giro dei social diventando virali. Mamdani, invocando lo spirito di comunità, ha affermato: “Supereremo questa tempesta come sempre: prendendoci cura gli uni degli altri”.  

Nella giornata di oggi vari istituti superiori sono rimasti chiusi e sono stati “aperti centri di riscaldamento in tutti e cinque i distretti per fornire spazi interni sicuri e riscaldati ai newyorkesi in difficoltà”.

FREDDO E NEVE RECORD

È un’ondata di maltempo incredibile quella che si sta abbattendo sulla Grande Mela e sul nord-est degli Stati Uniti. Secondo le previsioni, l’aria gelida proveniente dal Circolo Polare Artico continuerà a resistere fino agli inizi di febbraio. A New York le previsioni indicano forti nevicate, condizioni di viaggio pericolose e temperature più fredde di qualsiasi altro periodo registrato in città negli ultimi otto anni.

“La mia amministrazione è pienamente mobilitata, con agenzie che lavorano fianco a fianco 24 ore su 24, dalla distribuzione del sale e della neve sulle nostre strade alla comunicazione costante tra loro e con il pubblico”, ha dichiarato il sindaco Mamdani. “La nostra missione è semplice- prosegue- garantire la sicurezza dei newyorkesi. Sono profondamente grato agli operatori comunali che saranno al freddo e alla neve per tutta la notte e fino a domani, per dare una mano a questa città nel momento più importante”. 

In questi giorni, i supermercati sono stati presi d’assalto per fare più scorte possibili. Come riferisce Cbs News, inoltre, a causa delle intemperie “gli aeroporti LaGuardia, Kennedy e Newark Liberty stanno registrando oltre 1.000 ritardi e cancellazioni”. 

(Video dal profilo X @M_wahaj1)
