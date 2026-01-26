video|-bufera-a-new-york,-il-sindaco-mamdani-aiuta-i-cittadini-a-spalare-la-neve

ROMA – Freddo estremo e nevicate record stanno mettendo New York e i suoi cittadini in ginocchio. In questi giorni di allerta, il sindaco Zohran Mamdani – oltre ad aver lanciato raccomandazioni e allerte – è sceso in strada per monitorare personalmente la situazione.

A Brooklyn, il primo cittadino è stato ripreso mentre aiuta alcuni residenti, rimasti con la macchina bloccata, a spalare la neve. Le immagini hanno fatto il giro dei social diventando virali. Mamdani, invocando lo spirito di comunità, ha affermato: “Supereremo questa tempesta come sempre: prendendoci cura gli uni degli altri”.

Nella giornata di oggi vari istituti superiori sono rimasti chiusi e sono stati “aperti centri di riscaldamento in tutti e cinque i distretti per fornire spazi interni sicuri e riscaldati ai newyorkesi in difficoltà”.

FREDDO E NEVE RECORD

È un’ondata di maltempo incredibile quella che si sta abbattendo sulla Grande Mela e sul nord-est degli Stati Uniti. Secondo le previsioni, l’aria gelida proveniente dal Circolo Polare Artico continuerà a resistere fino agli inizi di febbraio. A New York le previsioni indicano forti nevicate, condizioni di viaggio pericolose e temperature più fredde di qualsiasi altro periodo registrato in città negli ultimi otto anni.

Thank you to all of the city workers who have been working around the clock this weekend to keep us safe. No job is too small, no storm is too big. pic.twitter.com/TVuX3pCJIz — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 25, 2026

“La mia amministrazione è pienamente mobilitata, con agenzie che lavorano fianco a fianco 24 ore su 24, dalla distribuzione del sale e della neve sulle nostre strade alla comunicazione costante tra loro e con il pubblico”, ha dichiarato il sindaco Mamdani. “La nostra missione è semplice- prosegue- garantire la sicurezza dei newyorkesi. Sono profondamente grato agli operatori comunali che saranno al freddo e alla neve per tutta la notte e fino a domani, per dare una mano a questa città nel momento più importante”.

In questi giorni, i supermercati sono stati presi d’assalto per fare più scorte possibili. Come riferisce Cbs News, inoltre, a causa delle intemperie “gli aeroporti LaGuardia, Kennedy e Newark Liberty stanno registrando oltre 1.000 ritardi e cancellazioni”.

(Video dal profilo X @M_wahaj1)

