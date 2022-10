VIDEO | Caccia si schianta nella città russa di Yeysk. Farnesina: “Italiani, lasciate l’Ucraina”

ROMA – In fiamme un palazzo di diversi piani a Yeysk, città della Russia meridionale in riva al mar d’Azov, in conseguenza dello schianto di un caccia Sukhoi Su-34. Secondo una ricostruzione fornita dal ministero della Difesa, all’origine dello schianto c’è stato un incendio divampato in uno dei motori. Video diffusi sulle reti sociali mostrano esplosioni nel palazzo che potrebbero essere state alimentate dal carico di carburante dell’aereo. Stando alle informazioni disponibili, il pilota è riuscito a lanciarsi dall’aereo con un paracadute prima dello schianto.

Un aereo militare si è schiantato contro un edificio a Yeysk, in Russia pic.twitter.com/UZuIWTqRRJ — Tina Stella (@puresoulfree) October 17, 2022

LA FARNESINA CHIEDE AGLI ITALIANI DI LASCIARE L’UCRAINA

Yeysk si trova nei pressi del confine con l’Ucraina, in particolare con la regione di Donetsk, nel Donbass dove continuano raid, bombardamenti e scontri armati. È di oggi un avviso del ministero degli Esteri italiano, che ha “fortemente raccomandato” ai connazionali “di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare il Paese, negli orari in cui non è in vigore il coprifuoco”. Secondo la Farnesina, l’invito “vale in particolare per la parte orientale e meridionale dell’Ucraina, in ragione dell’intensificarsi delle attività militari in quelle aree”.

Attacchi armati a #Kiev e sul territorio dell’#Ucraina Ai connazionali ancora presenti si raccomanda fortemente di lasciare il Paese. Viaggi a qualsiasi titolo in Ucraina sono assolutamente sconsigliati Emergenza+38 050 3102111 #ViaggiareSicuri https://t.co/TbHZXMRJC5 pic.twitter.com/o4qr8F0D2N — Italy in Ukraine (@italyinukr) October 17, 2022

