VIDEO| California, un aereo si schianta su un edificio: 2 morti e 19 feriti

ROMA – Un aereo di piccole dimensioni si è schiantato su un edificio commerciale a Fullerton, nella California meridionale. Il bilancio è di 2 morti e 19 feriti. Le vittime dovrebbero essere le due persone che si trovavano sul mezzo, come spiega in un comunicato la polizia della contea di Orange.

Il velivolo è precipitato meno di due minuti dopo la sua partenza dall’aeroporto municipale, inclinandosi da un lato per poi schiantarsi sul tetto dell’azienda che produce mobili. A riprendere tutto sono state le telecamere di sicurezza di un altro edificio posizionate dall’altra parte della strada. Le immagini mostrano il cratere che si è formato e la colonna di fumo ben visibile da più angolazioni.

JUST IN: Small plane crashes into commercial warehouse in Fullerton, California. Reports of casualties pic.twitter.com/owciDv7qtV

