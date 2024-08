VIDEO | Caso Khelif, Vannacci: “No ho problemi a slacciarmi i pantaloni per dimostrare di essere uomo”

ROMA – Non si placano le polemiche su Imane Khelif. Sul caso della pugile scoppiato durante le Olimpiadi, è tornato anche l’eurodeputato della Lega Roberto Vannacci, ospite del programma ‘Zona Bianca’. Durante il collegamento, il generale ha avuto uno scontro verbale con l’eurodeputata dei Verdi Benedetta Scuderi e l’attivista lgbt+ Roberta Parigiani. Il generale ha criticato la decisione del Cio di non eseguire test genetici perché violerebbero i diritti dell’uomo: “Posso pensare che il CIO sia altamente politicizzato, magari vuole dare voce a chi pensa che la percezione conti più della realtà. Mi sconvolge che il CIO si sia rifiutato a fare i test genetici del DNA”, ha dichiarato il generale. “Io che sono uomo, non ho nessun problema a dimostrarlo, non avrei problemi a sottopormi a qualsiasi test genetico, visivo o tattile per dimostrare il mio genere e il mio sesso”. Poi l’affondo. Incalzato dal presentatore Giuseppe Brindisi, che gli chiede se si farebbe slacciare i pantaloni per dimostrare che è uomo, Vannacci non esita un secondo: “Senza nessun problema. Ho fatto la visita di leva quarant’anni fa e lo farei anche adesso davanti alle telecamere, non lo faccio per rispetto nei vostri confronti”.

Vannacci: “Mi slaccerei i pantaloni senza problemi per dimostrare che sono uomo, e la signora in studio potrebbe rimanere stupita” Pensa dove siamo arrivati #zonabianca pic.twitter.com/I6XVcI656k — Il Grande Flagello (@grande_flagello) August 8, 2024

La risposta ha infastidito l’attivista Parigiani che replica con un “lo faccia”. “Lo farei senza nessun problema di fronte a lei”, risponde il generale. Poi l’attivista chiosa: “Ma si rende conto del livello al quale si sta abbassando?”

Finito il botta e risposta televisivo, l’eurodeputato ha spostato la polemica sui social e in un post su Facebook ha scritto: “Si presenti la Signora che in TV richiedeva a gran voce che mi slacciassi i pantaloni: sarà per me un piacere…Aspetto…”.

