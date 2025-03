VIDEO | Cassese: “Per la burocrazia in Italia siamo fermi al 1899, quando inventarono la catena di montaggio”

ROMA – In Italia esiste un problema di burocrazia “perché siamo ancora fermi al 1899, quando fu inventata la catena di montaggio”. Lo dice Sabino Cassese, presidente emerito della Corte costituzionale, che questa mattina ha partecipato alla presentazione dell’osservatorio Cna sulla burocrazia.

Per Cassese “il procedimento amministrativo è la catena di montaggio della nostra amministrazione, che ha dimenticato quel motto tanto diffuso nelle aziende americane: putting costumer first, cioè mettere l’utente in primo piano. L’utente ha bisogno di un servizio, che deve essere sollecito, perché se non è sollecito finisce per non essere un servizio”.

