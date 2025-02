VIDEO | Caterina Balivo contro ‘Espresso macchiato’ di Tommy Cash: “Offende l’Italia con mafia e spaghetti”

BOLOGNA – “Una canzone che prende in giro l’Italia in una maniera pazzesca”: continuano le polemiche per la canzone ‘Espresso macchiato’ di Tommy Cash, che porterà questo brano in gara all’Eurovision per l’Estonia. A scagliarsi contro il brano è stata la presentatrice Caterina Balivo, che ne ha parlato (e ha fatto poi ascoltare un pezzo della canzone) durante la trasmissione ‘La Volta Buona’ su Rai Uno.

“USA ANCHE LA PAROLA MAFIOSO, NON SI PUÒ”

“Mi sto anche un po’ per arrabbiare con questo Tommy cash che, con questa canzone ‘Espresso macchiato’, prende in giro l’Italia in una maniera pazzesca”, dice Caterina Balivo. Al suo fianco Giancarlo Magalli chiede: “Per il caffè?”. “Eh, fosse solo quello”, risponde Balivo. “E la mafia, e gli spaghetti, e l’ostentazione degli italiani”. Il pubblico rumoreggia. “Indigniamoci, sì”, aggiunge Balivo. “Questa è una canzone che partecipa all’Eurovision prendendo in giro gli italiani. Vi prego, rispondiamo agli estoni”. In studio, l’intrattenitore Antonio Mezzancella osserva che in Estonia la lingua italiana piace moltissimo e che probabilmente il testo pieno di parole in italiano ‘fa figo’, anche se poi nessuno capisce realmente quello che viene detto nella canzone. Caterina Balivo però non ci sta: “Insomma, a me non piace, non si può usare il termine mafioso. Va bene l’espresso macchiato, ma qui dice anche ‘Sudo come un mafioso’, non si può”.

Qui il video su RaiPlay della sfuriata di Caterina Balivo (dal minuto 1.15)

IL TESTO ORIGINALE DI “ESPRESSO MACCHIATO” DI TOMMY CLASH

Mi amore, mi amoreEspresso macchiato, macchiato, macchiatoPor favore, por favoreEspresso macchiato corneo

Mi amore, mi amoreEspresso macchiato, macchiato, macchiatoPor favore, por favoreEspresso macchiatoEspresso macchiato

Uh-huh, uh-huh, uh-huh

Ciao bella, I’m Tomaso, addicted to tobaccoMi like mi coffè very importanteNo time to talk, scusi, my days are very busyAnd I just own this little ristorante

Life may give you lemons when dancing with the demonsNo stresso, no stresso, no need to be depresso

Mi amore, mi amoreEspresso macchiato, macchiato, macchiatoPor favore, por favoreEspresso macchiato corneoMi amorе, mi amoreEspresso macchiato, macchiato, macchiatoPor favore, por favorеEspresso macchiatoEspresso macchiato

Mi like to fly privati with twenty-four caratiAlso mi casa very grandiosoMi money numeroso, I work around the clockoThat’s why I’m sweating like a mafioso

Life is like spaghetti, it’s hard until you make itNo stresso, no stresso, it’s gonna be espresso

Mi amore, mi amoreEspresso macchiato, macchiato, macchiatoPor favore, por favoreEspresso macchiatoEspresso macchiato

TRADUZIONE DEL TESTO DI “ESPRESSO MACCHIATO”

Mio amore, mio amoreEspresso macchiato, macchiato, macchiatoPer favore, per favoreEspresso macchiato corneo

Uh-huh, uh-huh, uh-huh

Ciao bella, sono Tomaso, dipendente dal tabaccoMi piace il mio caffè, molto importanteNon ho tempo per parlare, scusi, le mie giornate sono molto impegnateE possiedo solo questo piccolo ristorante

La vita può darti limoni quando balli con i demoniNiente stress, niente stress, non c’è bisogno di essere depresso

Mi amore, mi amoreEspresso macchiato, macchiato, macchiatoPer favore, per favoreEspresso macchiato corneo

Mi amore, mi amoreEspresso macchiato, macchiato, macchiatoPer favore, per favoreEspresso macchiatoEspresso macchiato

Mi piace volare privato con ventiquattro caratiAnche la mia casa è molto grandiosaI miei soldi sono numerosi, lavoro senza sostaEcco perché sto sudando come un mafioso

La vita è come gli spaghetti, è dura finché non la fai diventare facileNiente stress, niente stress, sarà espresso

Mi amore, mi amoreEspresso macchiato, macchiato, macchiatoPer favore, per favoreEspresso macchiatoEspresso macchiato

La-la-la-la, la-la-la-laLa-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-laLa-la-la-la, la-la-la-laEspresso macchiatoEspresso macchiato

