VIDEO | “C’è una luce rossa”: droni sorvolano la Global Flotilla, equipaggio in allerta

ROMA – Avvistati droni sulle navi della Global Sumud Flotilla: momenti di tensione nel corso della prima notte di viaggio a bordo delle imbarcazioni partite da Barcellona con destinazione “Gaza”. Sui social sono stati pubblicati diversi i filmati degli attivisti dell’equipaggio che testimoniano il momento dell’avvistamento di droni sulle navi, le loro preoccupazioni, il tentativo- inutile- di depistarli attraverso lo spegnimento della luce a bordo. I primi droni, raccontano i membri dell’equipaggio, si sono avvicinati sopra le navi a circa 90 miglia nautiche dall’isola di Minorca.

(video credit: Just_palestiniangirl/Tiktok)

DRONI DI AVVISTAMENTO E DRONI DI ATTACCO, LA DIFFERENZA

In un video si sente una voce maschile, presente a bordo, che prova a spiegare ai compagni di viaggio come la presenza dei droni non sia una novità: possono infatti essere mezzi di avvistamento della guardia costiera spagnola o italiana, di Frontex o della Nato, o mandati da Israele, con lo scopo di monitorare i movimenti della flottiglia e di fare pressioni psicologiche. “Ma quesrti non attaccano, sono droni di sorveglianza”, prosegue la spiegazione. Diverso invece è il caso dei droni di attacco, “i ‘quadricotteri’ che hanno bombardato la nostra nave 4 mesi fa”, racconta l’attivista. “Per larga parte dei giorni di navigazioni ci saranno droni di sorveglianza su ciascuna nave- è il monito ai compagni di viaggio- il giorno dell’intercettazione invece ci saranno i ‘quadricotteri'”.

“DRONI PER INTIMIDIRCI E RACCOGLIERE INFORMAZIONI”

“Ieri sera, la nostra imbarcazione “Familia” è stata avvicinata da diversi droni, probabilmente a causa di una combinazione di intimidazione psicologica e raccolta di informazioni”, è la testimonianza di Thiago Avila, attivista umanitario e climatico brasiliano, del Comitato direttivo della Global Flotillia. “Abbiamo dovuto attivare tutti i protocolli di sicurezza, ma ora è tutto a posto e fa giorno”. Avila ci tiene poi a precisa che quello che hanno vissuto è vita quotidiana a Gaza: “Sebbene vedere droni di origine sconosciuta volare sopra le nostre teste sia certamente inquietante e abbia attivato i protocolli di sicurezza- spiega infatti- è importante sottolineare che a Gaza i palestinesi vivono sotto il controllo di droni israeliani armati 24 ore su 24, 7 giorni su 7”. Di qui le domande: “Ed è anche importante chiedersi: chi paga esattamente questi droni? E perché la nostra missione umanitaria è così intimidatoria da farli sentire in dovere di farlo?” .

(video credit: yusofomar/Ig)

