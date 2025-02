VIDEO | “C’è uno stalker tra il pubblico”: Emma Raducanu ferma il match in lacrime a Dubai

ROMA – Lo ha visto seduto sugli spalti, tra le prime file, ed è scoppiata a piangere. Al Dubai Tennis Championships, durante la partita contro la ceca Karolina Muchová, la giocatrice britannica Emma Raducanu ha interrotto improvvisamente il match, per avvicinarsi in stato di evidente agitazione all’arbitro e nascondersi dietro la sua sedia. L’avversaria Muchová- in quel momento in vantaggio per 2-0 nel primo set- si è avvicinata a Raducanu per confortarla: la partita è poi ripresa dopo una breve pausa.

COSA È SUCCESSO, LO SPIEGA LA WTA

Una nota della WTA, organismo di governo del tennis femminile, ha poi chiarito quello che è successo, parlando di un “incidente sulla sicurezza”: ovvero, la tennista di 22 anni si è accorta mentre stava giocando che tra gli spalti c’era un uomo che l’aveva importunata il giorno prima in hotel. “Lunedì 17 febbraio, Emma Raducanu è stata avvicinata in un luogo pubblico da un uomo che ha mostrato un comportamento ossessivo- chiarisce infatti la WTA- Lo stesso individuo è stato identificato nelle prime file durante la partita di Emma martedì al Dubai Duty Free Tennis Championships e successivamente espulso”. Non solo, l’uomo “sarà bandito da tutti gli eventi WTA in attesa di una valutazione della minaccia”.

“La sicurezza dei giocatori è la nostra massima priorità e i tornei sono consigliati sulle migliori pratiche di sicurezza per gli eventi sportivi internazionali- continua l’organismo sportivo- La WTA sta lavorando attivamente con Emma e il suo team per garantire il suo benessere e fornire tutto il supporto necessario. Restiamo impegnati a collaborare con i tornei e i loro team di sicurezza in tutto il mondo per mantenere un ambiente sicuro per tutti i giocatori!”.

IL PRECEDENTE

In passato la tennista britannica aveva già subito episodi di stalking. Nel 2022, un uomo era stato condannato ad un anno e mezzo di servizi sociali dopo averla seguita fino a casa sua e lasciato messaggi inquietanti.

Emma Raducanu's fright when she realizes that a man who had approached her the day before in a public place in Dubai was attending her match against Muchova.The man was fortunately arrested and banned from all WTA events.pic.twitter.com/63jdBNQb8V— We Are Tennis (@WeAreTennis) February 19, 2025

