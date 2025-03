VIDEO | Centinaia in strada a Napoli con la ‘resistenza palestinese’

NAPOLI – “Contro il riarmo e il genocidio. Con la resistenza palestinese fino alla vittoria” è lo striscione in testa al corteo di Napoli che, dopo il concentramento alle 18 a largo Berlinguer, ha sfilato per via Toledo. L’appello lanciato dalla rete Napoli per la Palestina per non “rimanere indifferenti di fronte al genocidio” ha portato in strada centinaia di persone che hanno dato vita a una manifestazione pacifica lungo una delle arterie principali della città. La mobilitazione di oggi, che segue quelle che si susseguono ormai da mesi nel capoluogo campano, nasce dalla violazione del cessate il fuoco da parte di Israele che ha portati a “oltre 412 uccisi in meno di 24 ore nella Striscia di Gaza”.

