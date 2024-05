VIDEO | Cesare Cremonini riceve la Turrita d’argento e si commuove: “Bologna un posto unico al mondo”

BOLOGNA – “Questa è una Turrita d’argento per la tua carriera e per le cose che hai fatto, anzitutto, ed è un augurio per le cose che farai. Grazie per il tuo impegno in questi ultimi anni per Bologna, per l’attaccamento che hai ai colori rossoblu e ovviamente anche per il progetto della Garisenda, che hai aiutato a spingere all’inizio, insieme a Gianni Morandi”, a favore del piano di restauro e di stabilità, “con il record di raccolta fondi su Art Bonus”. Con queste parole il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, consegna a sorpresa oggi a palazzo, in Cappella Franese, la Turrita d’argento a Cesare Cremonini, bolognese doc. L’occasione è la conferenza stampa dedicata ai portici di San Luca, per la seconda edizione del festival omonimo, segnata da un progetto firmato proprio dall’ex cantante dei Lùnapop. “Di solito sono io a fare gli scherzi, non me l’aspettavo“, risponde dal palco Cremonini, molto emozionato.

CESARE CREMONINI COMMOSSO: “GRAZIE BOLOGNA”

“Ogni giorno che passa e che passo nella mia città, Bologna, ne sono più profondamente innamorato. Non solo perché il tempo passa e la maturità della vita ti riporta nel terra dove vuoi svegliarti ogni giorno”. Così Cesare Cremonini, ricevendo oggi in Comune a Bologna dalle mani del sindaco Matteo Lepore, in Cappella Farnese, il riconoscimento cittadino della Turrita d’argento. Emozionato per la sorpresa, all’inizio della conferenza stampa per lanciare il Bologna Portici Festival con le luci speciali dal 5 al 9 giugno, dal tramonto all’alba, aggiunge Cremonini: “Mi commuovo sulla mia città, è una cosa che un artista non dovrebbe fare, soprattutto quando si prende un premio. Per me Bologna è molto più di una città, è un luogo unico nel mondo…“, aggiunge il cantautore, prima di emozionarsi di nuovo. Ma “l’abbiamo fatto apposta” per emozionare, sorride Lepore a proposito della consegna della Turrita.





