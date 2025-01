VIDEO | Chalamet-Totti, il botta e risposta che non ti aspetti. Ed è subito: “Sempre forza Roma”

ROMA – “Sto aspettando l’endorsment di Francesco Totti. Dov’è? Quando vedrà il film? È già uscito da un po’”. L’attore statunitense Timothée Chalamet è a Roma per la presentazione del film ‘A Complete Unknown’, nel quale interpreta Bob Dylan, e durante la conferenza stampa ha scherzato con i giornalisti. Chalamet, infatti, è tifosissimo della Roma dai tempi in cui girò in Italia ‘Chiamami col tuo nome’.

Timothée Chalamet mentioning Francesco Totti at the ‘A Complete Unknown’ Q&A in Italy 😂 pic.twitter.com/6cbkwzVkTT — Timothée Chalamet Updates (@timotheeupdates) January 17, 2025

Non tarda ad arrivare la risposta dell’ex capitano giallorosso che da New York gli dice: “Ciao Timothée, volevo farti un saluto. So che sei nella mia città, Roma. Io sono nella tua città, New York. Però ti prometto che quando tornerò andrò a vedere il tuo grande film. Un abbraccio, a presto e sempre forza Roma”.

😂 La risposta di #Totti a Timothée #Chalamet che lo aveva invitato a vedere il suo film: "Ti prometto che andrò a vedere il tuo grande film. Un abbraccio e sempre forza Roma!" #ASRoma pic.twitter.com/nylidZsSxh — laroma24.it (@LAROMA24) January 17, 2025

