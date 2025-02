VIDEO | “Chiara Ferragni me la da” e Fedez sfiora la rissa a Sanremo

ROMA – Se si sono spenti da poco i riflettori del palco di Sanremo, a rimanere sempre accesi sono invece quelli del gossip. Al centro dell’attenzione sono ancora i cantanti della kermesse appena conclusa, come Fedez, che per le vie di Sanremo ha sfiorato la rissa. L’interprete di ‘Battito’, è stato provocato mentre si recava in una discoteca. “Chiara Ferragni me la da”, gli avrebbe uralto un uomo tra la folla dei presenti e il rapper avrebbe cercato di andargli incontro furioso. Solo l’intervento del bodyguard dell’artista avrebbe evitato che si arrivasse alle mani.

LA REAZIONE DI SELVAGGIA LUCARELLI

A pubblicare il video è stata una ‘divertita’ Selvaggia Lucarelli che su Instagram, ha commentato: “Questa scena mi fa molto ridere, per due motivi: a) ha già abbandonato la versione da palcoscenico di Ra1 ‘cane bastonato’ e va fermato dalle sue bodyguard sennò si mette di nuovo nei guai b) difende l’onore di sua moglie da un deficiente che dice: ‘Chiara Ferragni me la dà’ ma consente al suo amichetto di smerdarla in ogni modo da mesi su lavoro e vita privata. Che eroe”.

IL POST DI CHIARA FERRAGNI

Intanto, mentre in rete circola il video del suo ex molto arrabbiato perché qualcuno l’ha offesa, Chiara Ferragni ha pubblicato sui social un post molto criptico: “Two vulnerable people will always find a way to connect” (Due persone vulnerabili troveranno sempre un modo per connettersi) con accanto un lucchetto, come a tenere un segreto. Che sia un riferimento al suo ex? In tanti sotto alla foto si sono scatenati, auspicando un ritorno di fiamma tra i due anche per il bene dei loro figli.

FEDEZ: UNA NUOVA VITA PER ME

Ospite nello speciale Sanremo di ‘Domenica In’ condotto da Mara Venier, Fedez ieri è tornato sul palco e ha raccontato di avere avuto una settimana instensa: “Il più grande regalo per me è stata l’opportunità di avere un nuovo inizio sia dal punto di vista musicale sia personale, segna quindi una nuova vita per me”, ha affermato, il rapper alludendo probabilmente anche alla richiesta di archiviazione della Procura di Milano in merito alla vicenda del pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino.

IL RITORNO LIVE DI FEDEZ

Fedez prova così a cambiare pagina e lo fa tornando live. Il rapper sui social ha annunciato il suo “ritorno a casa” al Forum di Assago, il prossimo 19 settembre. “È dal lontano 2019 che non faccio un mio concerto. Ho vissuto la musica, l’ho scritta, l’ho respirata, ma lontano dal palco. Non avevo programmato di tornarci presto. Poi, qualcosa ha cambiato il passo. Non è stata una decisione, è stato un richiamo. Esattamente 10 anni fa salivo sul palco del Forum per il PopHoolista Tour, un concerto con il palco al centro, perché intorno c’eravate voi. Ho deciso di tornare così, come tutto è iniziato: un palco al centro, perché intorno ci siate ancora voi. È arrivato il momento di rincontrarci È arrivato il momento di tornare a casa. Forum. Dieci anni. Un palco al centro. Intanto sono in studio”.

