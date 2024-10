VIDEO | Cinema, a Bologna sul grande schermo tre “cagate pazzesche” per ridere in compagnia

BOLOGNA – Capolavori che non lo erano. Sono i film che per carenza di mezzi, per “totale incapacità” o per entrambe le cose, alla fine sono risultati delle “cagate pazzesche”, per citare Paolo Villaggio nei panni di Fantozzi. Ma sono anche le pellicole che si andavano a vedere per il gusto di andare al cinema, non per il titolo singolo, commentando ‘live’ con i propri amici le scene più comiche. Sì, perchè se il film non era granchè, “si parlava, si parlava eccome… Adesso in sala appena uno respira gli dicono di fare silenzio. Ma non è questo lo spirito del cinema”. Ne è convinto il direttore della Cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli, presentando l’iniziativa del comico Paolo Cevoli che per tre settimane porterà al Modernissimo una mini-rassegna di film… brutti, anzi bruttissimi, proprio con l’obiettivo di riscoprire la gioia di andare al cinema, andarci in compagnia e pazienza se non si è davanti a un’opera d’arte. Per queste pellicole di serie B “io ho una passione feticista, e ho trovato un altro ‘patacca’, anzi degli altri ‘patacca’ oltre a Gian Luca Farinelli, che ci ospita in questo meraviglioso capannone di bellissimo valore, che ce l’hanno”, scherza Cevoli in modalità ‘Palmiro Cangini-assessore di Roncofritto’, uno dei suoi personaggi di successo. “Mia moglie s’incazza come una pantera quando guardo questi film di merda… ma a me mi appassionano dei livelli esagerati, è una roba…”.

I TRE TITOLI DELLA RASSEGNA

Così ecco che arrivano al Modernissimo ‘I Bruttissimi di Paolo Cevoli‘, titolo nato dalla storpiatura de ‘I Bellissimi di Rete4’, quelli “dove c’era la Fornero, bellissima. Ah no Folliero, Folliero”, prosegue il Cevoli-Cangini. Tre serate di proiezioni e spettacoli, ognuna con un diverso genere cinematografico. Si parte il 7 ottobre con la serata “Supereroi con il mutandone”, per il genere peplum, con il film ‘Il trionfo di Maciste‘, del 1961, considerato “uno dei film più brutti della storia della cinematografia”. Tanio Boccia, il regista, “faceva i film con due lire e tirava via: un film di due ore, lo girava in un’ora e mezzo”. Si continua poi il 14 ottobre con il ciclo “’agenti segretissimi’ che si chiama ‘A me James Bond mi fa una pugnetta’”, con ‘Upperseven-l’uomo da uccidere‘, e la serata del 21 ottobre a tema catastrofico, con ‘I predatori dell’anno Omega‘, una “chicca perché in Italia non è uscito, non l’ha voluto nessuno, scelto per dare un respiro internazionale alla rassegna”.

I COMMENTI IN SALA

Film presi dall’immenso catalogo della Cineteca, che conta 80.000 titoli, tra cui “ho visto anche un bel pallet di porno, che noi non li facciamo vedere”, incalza infermabile il comico di Riccione. “Facciamo vedere questi film che volevano essere belli, ma sono venute fuori delle cagate”, e che verranno commentati durante la proiezione proprio dallo stesso Cevoli in compagnia di Duilio Pizzocchi, Andrea Vasumi e Lorenzo Lanzoni, mettendo così in scena un vero spettacolo comico. Tre serate promosse per richiamare gente al cinema e “ricreare lo spirito di una volta, e poi magari cercheremo anche di coinvolgere il pubblico”. Ma l’iniziativa ha anche uno scopo benefico, con il ricavato dagli ingressi che andrà in beneficenza all’Opera di Padre Marella, che si occupa dell’assistenza alle persone più fragili, dando soccorso alle povertà e investendo sul futuro delle persone.

Tutte le copie, poi, assicura Farinelli, “saranno particolarmente disastrate, cioè non solo non saranno restaurate, ma i film saranno in condizioni spaventose, perchè sono film molto visti, quindi molto rigati, molto rossi, traumatizzati dalle tante emozioni”. Del resto, il senso dell’evento è di “stare assieme a prescindere dal risultato, un po’ come per i 3.000 tifosi del Bologna che sono andati ad Anfield”, stuzzica il direttore della Cineteca il giorno dopo la partita di Champions League a Liverpool, persa per 2 a 0.

L’articolo VIDEO | Cinema, a Bologna sul grande schermo tre “cagate pazzesche” per ridere in compagnia proviene da Agenzia Dire.

