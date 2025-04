VIDEO | Cittadino statunitense dirotta con un coltello un aereo in Belize

ROMA – Ha cercato di dirottare un aereo con un coltello, prima minacciando tutti i passeggeri, poi colpendone uno alla schiena e ferendone un altro. Infine, dopo aver ferito anche il pilota gli ha ordinato di portarlo via dal paese, ma prima che la situazione degenerasse ulteriormente, un altro passeggero ferito e legalmente armato, è intervenuto e ha sparato mortalmente all’aggressore.

Sembra la scena di un film ma è successo veramente su un volo di linea della Tropic Air Belize con altri 13 passeggeri a bordo. L’aereo avrebbe dovuto percorrere la breve tratta da Corozal, vicino al confine con il Messico, fino a San Pedro, al largo della costa. L’uomo, identificato, è il 49enne Akinyela Sawa Taylor. Secondo quanto riporta Reuters era un veterano militare ed ex allenatore di football alla McCluer North High School di Florissant, in Missouri. Secondo la polizia, all’aggressore era stato negato l’ingresso nel Paese durante il fine settimana.

Le autorità hanno confermato che il sospettato è stato colpito al petto, anche se non è ancora chiaro come si sia svolto esattamente lo scontro all’interno dell’aereo. L’aereo, infatti, ormai fuori rotta e con un volo irregolare, è rimasto in volo per quasi due ore prima di effettuare un atterraggio di emergenza nella città costiera di Ladyville. Un elicottero della polizia ha scortato l’aereo mentre si avvicinava alla pista facendo atterrare e tutti i passeggeri che sono sani e salvi. Sono in corso le indagini per capire chi fosse Taylor, come sia riuscito a salire a bordo con un’arma e cosa abbia motivato la violenta reazione.

Nel video pubblicato su X si vede il momento di panico sull’aereo e l’atterraggio all’aeroporto.

US citizen HIJACKS plane in Belize with 14 people on board

Threatening passengers with a knife and stabbing 3 shortly before takeoff, he demanded more fuel for the plane and to be flown out of the country

He was shot and reportedly killed by passenger with a gun pic.twitter.com/7qL0gnglD0

— Boar News (@PhamDuyHien9) April 17, 2025