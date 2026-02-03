video|-colonia,-a-bordo-campo-la-proposta:-l’arbitro-tedesco-chiede-al-fidanzato-di-sposarlo

ROMA – Si è inginocchiato davanti al suo compagno e gli ha chiesto di sposarlo nella location speciale dello stadio RheinEnergieStadion a Colonia, in Germania. L’arbitro Pascal Kaiser ha inaugurato così il Diversity Matchday, la giornata con cui il calcio tedesco promuove inclusione e contrasto alle discriminazioni.

Sono immagini potenti quelle girate durante il pre-partita tra Fc Koln e il Wolfsburg. Pascal ha condiviso lo speciale momento con il compagno Moritz davanti a 50mila tifosi. “Voglio che tutti vedano che amo questa persona. Un uomo. Come uomo. Nel calcio”, ha detto il 27enne lanciando un messaggio su un tema che nel calcio maschile sembra essere ancora un tabù. Kaiser ha reso pubblico di essere bisessuale nel 2022.

Dagli spalti, i presenti hanno esultato e applaudito al sì del compagno, festeggiando i promessi sposi. La coppia ha da poco tagliato il traguardo del secondo anniversario insieme, come scritto dallo stesso arbitro su Instagram: “Grato per tutto ciò che condividiamo: i giorni belli, quelli difficili e tutto ciò che c’è in mezzo. Sono felice di averti al mio fianco”. Il video della proposta è stato pubblicato sulla pagina Instagram dell’FC Koln, club che lo ha sostenuto nell’organizzazione del momento romantico e di cui Pascal è grande tifoso. “Pascal Kaiser è un arbitro e un grande tifoso dell’FC. Pascal è queer e ha fatto coming out tre anni fa. Oggi aveva un piano speciale, che l’FC Colonia ha sostenuto”, ha scritto il club congratulandosi.

