video-|-colpo-basso-agli-obama,-trump-li-trasforma-in-scimmie-antropomorfe
VIDEO | Colpo basso agli Obama, Trump li trasforma in scimmie antropomorfe

VIDEO | Colpo basso agli Obama, Trump li trasforma in scimmie antropomorfe

MondoVIDEO | Colpo basso agli Obama, Trump li trasforma in scimmie antropomorfe
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Prima appare il grafico di un sondaggio elettorale e si sente la voce di un giornalista che dà per favorito Joe Biden, segue poi un fotomontaggio dal contenuto apertamente offensivo e razzista, accompagnato dalla nota canzone “The Lion Spleeps Tonight”.

Donald Trump lancia dal suo social Truth un video di pochi secondi ma dai contenuti choc. Nel mirino Barack e Michelle Obama che appaiono trasformati dall’IA in scimmie antropomorfe. Il tutto per rilanciare uno dei suoi cavalli di battaglia: la denuncia di brogli elettorali in alle elezioni del 2020 e- e poi ancora nel 2024- in Pennsylvania, uno degli stati più contesi e in bilico tra Repubblicani e Democratici.

