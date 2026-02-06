VIDEO | Colpo basso agli Obama, Trump li trasforma in scimmie antropomorfe

ROMA – Prima appare il grafico di un sondaggio elettorale e si sente la voce di un giornalista che dà per favorito Joe Biden, segue poi un fotomontaggio dal contenuto apertamente offensivo e razzista, accompagnato dalla nota canzone “The Lion Spleeps Tonight”.

Donald Trump lancia dal suo social Truth un video di pochi secondi ma dai contenuti choc. Nel mirino Barack e Michelle Obama che appaiono trasformati dall’IA in scimmie antropomorfe. Il tutto per rilanciare uno dei suoi cavalli di battaglia: la denuncia di brogli elettorali in alle elezioni del 2020 e- e poi ancora nel 2024- in Pennsylvania, uno degli stati più contesi e in bilico tra Repubblicani e Democratici.

